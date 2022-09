La controffensiva lampo di Kiev riconquista città chiave e costringe i russi a ritirarsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Ucraina avanza rapidamente sul fronte nordoccidentale mentre le forze russe appaiono in forti difficoltà nell’area nord occidentale, su un terreno difficile da difendere: le truppe di Mosca si sono ritirare da Izyum, ufficialmente per raggrupparsi nel Donbass, dopo la conquista di Kupiansk.

L’accelerazione della controffensiva è apparsa evidente ieri. Gli ucraini hanno rivendicato in mattinata la riconquista di Kupiansk, importante nodo ferroviario nella regione di Kharkiv, cruciale per i rifornimenti di Mosca, non a caso conquistato dai russi a febbraio, nei primissimi giorni dell’invasione.

La sola liberazione di Kupiansk significa che le forze ucraine sono riuscite ad avanzare di 70 chilometri in una settimana: durante la controffensiva sarebbero stati liberati più di 2.500 chilometri quadrati di territorio ucraini, dei quali oltre mille dal 1° settembre.

I russi si ritirano

La liberazione della città, insieme al completamento di quella di Balakliya, ha avuto un effetto importante: era ormai circondata anche Izyum che - aveva detto ieri mattina Taras Berezovets, portavoce della Brigata Bohun delle forze speciali ucraine – sarebbe potuta cadere nel giro di «poche ore». I media ucraini hanno presto raccontato di truppe in fuga e il ministero della Difesa russa - smentendo alcune notizie non confermate che parlavano di truppe aviotrasportate in arrivo nella città - ha ammesso la ritirata da Izyum e Balakliya per raggruppare le forze e concentrarsi sul Donbass. Alcune operazioni «di distrazione» sarebbero state realizzate per nascondere i reali movimenti delle truppe. Sono solo pochi giorni fa l’area era stata sguarnita per inviare soldati al fronte sud. Nel pomeriggio l’annuncio: le truppe ucraine iniziavano a liberare Izyum.

La conquista del fronte Kupiansk-Izyum porta le truppe ucraine al confine del Donbass in un’area strategicamente importante: è una sfida diretta all’obiettivo del Cremlino di consolidare all’esterno la conquista delle regioni orientali, e una ferita all’intero sistema di offesa e difesa russo. La strategia di creare un cuneo nelle difese ucraine potrebbe risultarne vanificata: sarebbero infatti interrotte – spiega l’Institute for the Study of the War – le linee di comunicazioni russe. Una parte importante delle posizioni nel nord est dell’Ucraina, nella regione di Kharkiv, potrebbe collassare.