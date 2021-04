La cooperazione finanziaria globale che può porre fine agli effetti della pandemia

In secondo luogo, serve una pianificazione fino alla fine del 2022, visti i tempi tecnici necessari per potenziare le catene di produzione e fornitura dei vaccini e di altri beni essenziali. Ma ACT-A e COVAX sono già a corto di fondi per il 2021: gli 11 miliardi di dollari che i governi hanno stanziato fino ad oggi lasciano ancora un vuoto finanziario di 22 miliardi di dollari da colmare quest’anno – un deficit che ha ritardato finora la pianificazione fino alla fine del 2022. Nel frattempo, la carenza di vaccini sta inducendo alcuni governi a darsi da fare per saltare la fila, anche pagando un sovrapprezzo. Ciò sottolinea il bisogno urgente di assicurare che tutti i Paesi, compresi quelli più poveri, possano raggiungere una copertura vaccinale completa in maniera equa e tempestiva.

Le somme integrative necessarie a garantire una copertura vaccinale universale entro la fine del 2022, così come altre forniture legate a Covid-19, sono modeste – nell’ordine di 50 miliardi di dollari per il programma ACT-A. Si tratta di una cifra trascurabile in confronto agli enormi benefici globali che comporterebbe la fine della pandemia e dei relativi esborsi da parte dei governi dei Paesi ad alto reddito nel mondo. Il governo statunitense, da solo, ha speso qualcosa come 5 trilioni di dollari per l’emergenza tra marzo 2020 e marzo 2021.

Per svolgere il proprio compito, il programma ACT-A (includendo COVAX) ha bisogno di concentrare i finanziamenti nella fase iniziale per coprire il fabbisogno vaccinale fino al 2022. Dal momento che aumentare la produzione dei vaccini richiede un tempo tecnico di 6-12 mesi, i 50 miliardi di dollari andrebbero garantiti entro le prossime settimane, così da consentire ad ACT-A e COVAX di collaborare con i produttori per assicurare le forniture necessarie. L’allocazione di nuovi Dsp da parte del Fmi offre un’opportunità unica per ottenere questi fondi. Quando verranno emessi i nuovi Dsp, circa 20 miliardi di dollari in nuove riserve andranno direttamente ai Paesi più poveri. In aggiunta, circa 100 o più miliardi di dollari assegnati ai Paesi ricchi verranno reindirizzati al Fmi per essere utilizzati per erogare prestiti a lungo termine a bassi tassi di interesse. Kristalina Georgieva, direttrice operativa del Fmi, intrattiene da tempo una collaborazione stretta e creativa con i governi del G20 per definire questo approccio nuovo e promettente. Un’ottima idea è quella di utilizzare i Dsp per sostenere il Fondo fiduciario per la riduzione della povertà e per lo sviluppo economico (PRGT), il programma di finanziamento del Fondo per i Paesi poveri.

In questo ambito, vi è un precedente importante. Nel 2015, il Fmi ha istituito un fondo per il contenimento delle catastrofi (Catastrophe and Containment Relief Fund) per aiutare a dotare Guinea, Liberia e Sierra Leone di fondi di emergenza per il controllo dell’Ebola. Questa volta, il finanziamento del PRGT potrebbe essere subordinato al suo utilizzo per acquisti collegati al programma ACT-A e a COVAX e per altre misure di controllo della Covid-19 che il governo mutuatario documenti al Fmi. ACT-A sta ora preparando una stima dei fondi di cui i 92 Paesi a basso e medio reddito ammissibili al sostegno fornito da COVAX avranno bisogno per i vaccini, i test diagnostici, le terapie e altre forniture fino alla fine del 2022. In base a tale stima, sarà possibile elaborare un piano finanziario ACT-A per ciascun Paese, che riceverà il sostegno dei Dsp e dei fondi PRGT allargati.

Nelle prossime settimane, dovrebbe prendere forma un piano razionale volto a finanziare le esigenze della bilancia dei pagamenti derivanti dalla pandemia dei diversi paesi fino alla fine del 2022. Il Fmi è stato creato per gestire questo tipo di emergenze. L’accesso ai finanziamenti del Fmi proteggerà il benessere e la stabilità macroeconomica dei singoli Paesi e, quindi, del mondo in generale. Bisogna assolutamente cogliere quest’opportunità unica per le Nazioni Unite, il Fmi e alcuni Paesi chiave – Usa, Cina, Russia, Ue, Giappone, Regno Unito e altri – di collaborare in modo efficace per il bene dell’umanità.