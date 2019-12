La copertura assicurativa

Per mettersi al riparo dai danni procurati a chi vive nello stabile o agli estranei, il condominio può stipulare un'assicurazione: la “polizza globale fabbricati”. Nella sua forma base, la polizza copre i danni derivanti da incendi, esplosioni, scoppi e fulmini, acqua condotta e quelli arrecati a terzi (in genere dovuti agli oneri di custodia). Ma è possibile renderla più completa, aggiungendo altre coperture: per danni causati da eventi atmosferici (temporale), catastrofici naturali (terremoto), infortuni, e la tutela legale in caso di contenziosi.

Si può anche prevedere che la garanzia copra le proprietà esclusive. Più sono le opzioni, maggiore è il premio finale, cioè il costo da sostenere, che varia anche in rapporto all’età dello stabile: assicurare un palazzo più vecchio costa di più, mentre per gli edifici recenti (costruiti negli ultimi 10-15 anni) sono previsti sconti e agevolazioni. Non solo. Bisogna anche tener conto della franchigia, tanto più bassa quanto maggiore è il premio.