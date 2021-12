La Coppa Davis alla Russia, Croazia sconfitta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Russia, nel rispetto dei pronostici, vince senza problemi contro la Croazia portando a casa la coppa Davis 2021: la finale si è chiusa 2 a 0, non è stato necessario giocare il doppio grazie al successo nei singolari di Andrej Rublev e Daniil Medvedev. Questa volta Borna Gojo, il croato numero 281 del mondo che aveva sconfitto il nostro Lorenzo Sonego e poi in semifinale il serbo Dusan Lajovic (n. 33) aprendo la strada della sua squadra alla finale, nulla ha potuto contro il numero 5 del mondo Rublev, che è riuscito a non farsi portare al terzo set, vincendo il tie break del secondo (per 7-5) dopo aver vinto il primo set 6-4. Anche Marin Cilic ha fatto giocare il tie break a Medvedev, in un primo set molto bello e combattuto, ma il russo ha prevalso (9-7) e vinto agevolmente la partita (6-2).

Per la Russia è la terza Coppa Davis della storia, dopo i successi nel 2002 e 2006.

Intanto l'Italia guarda al 2022: affronterà fuori casa la Slovacchia nel turno preliminare della Davis, in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo.