La Coppa del mondo a Cervinia inaugura la stagione sciistica

Jean-Pierre Guichardaz sottolinea poi un altro elemento che emerge dall’analisi dei flussi estivi, «il ritorno degli italiani a livelli ottimali e un aumento considerevole dei turisti dall’estero, con arrivi e presenze che segnano rispettivamente +70% e +74% sulla stagione precedente e un incremento del 18% anche nel confronto con la media degli ultimi 10 anni pre-pandemici». Proprio i turisti stranieri, aggiunge l’assessore regionale al Turismo, «anche ad agosto hanno compensato ampiamente il leggero calo degli italiani, portando i flussi a livelli pre-pandemici».

Insomma, è stata un’ottima premessa per delle «prospettive invernali che si possono considerare buone» afferma Filippo Gerard.

I numeri dell’assessorato al Turismo relativi al periodo dicembre 2021 aprile 2022 parlano di oltre 450mila arrivi e quasi 1,4 milioni di presenze, con entrambi i dati in crescita rispetto alle due stagioni precedenti. L’obiettivo degli operatori è di fare meglio.

Le variabili di quest’anno, che potrebbero mettere i bastoni fra le ruote al settore, sono soprattutto il carovita che pesa sulle famiglie e i forti rincari dell’energia che pesano non solo sui potenziali turisti ma anche sulle strutture ricettive e sugli operatori in generale: funivie e impianti di risalita in testa. Un problema non da poco in Valle d’Aosta dove l’Avif – Associazione Valdostana Impianti a Fune che raggruppa le società di gestione degli impianti che operano sul territorio regionale, creata nel 1976 – conta oggi 11 aziende che gestiscono complessivamente 163 impianti di risalita, distribuiti in 21 stazioni sciistiche, con una potenzialità di trasporto di poco inferiore a 240mila persone all’ora. Nel periodo invernale, questo comparto dà lavoro a quasi mille persone.

«Siamo abbastanza sicuri che clientela arriverà – dice Gerard –, ma effettivamente inflazione e costi dell’energia ci preoccupano. Da un lato bisogna considerare un impatto sui bilanci delle famiglie, dall’altro sarà inevitabile ritoccare le tariffe per sostenere i costi e non certo per specularci. Dobbiamo trovare il giusto punto di equilibrio per restare competitivi. Per quanto riguarda gli impianti di risalita si stimano aumenti nell’ordine del 10% circa, mentre per le strutture ricettive, invece, molto dipende dalle singole situazioni e dalle tipologie di riscaldamento adottate: c’è una differenza importante tra chi ha un impianto a gasolio e chi, per esempio, ce l’ha a cippato».