La coppia Costamagna-Morante conquista il gruppo orafo Fope CoMo S.r.l, società di investimento italiana facente capo a Claudio Costamagna e Andrea Morante, ha infatti sottoscritto contratti per l'acquisto di una partecipazione complessiva del 71,2%, nel capitale sociale di Carlo Festa

I manager-imprenditori Claudio Costamagna e Andrea Morante conquistano il gruppo della gioielleria Fope, azienda orafa vicentina protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia. CoMo S.r.l, società di investimento italiana facente capo a Costamagna e Morante, ha infatti sottoscritto contratti per l'acquisto di una partecipazione complessiva del 71,2%, nel capitale sociale di Fope.



CoMo ha oggi sottoscritto un contratto con Ines ed Umberto Cazzola, eredi del fondatore Umberto Cazzola, titolari complessivamente del 59,16% del capitale sociale di Fope,dopo aver traghettato con successo il gruppo da azienda orafa italiana a marchio internazionale di gioielleria. Il completamento dell'operazione è soggetto a talune condizioni sospensive.



CoMo ha altresì sottoscritto un contratto per l'acquisto della partecipazione degli eredi di Giulia Cazzola, complessivamente pari al 12,04% del capitale sociale di Fope, al medesimo prezzo subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni di legge. La continuità ed il rilancio della Fope verranno garantiti, oltre che dalle competenze dei nuovi soci, dalla presenza di Diego Nardin, che i nuovi soci intendono confermare nel suo ruolo di amministratore delegato.

A seguito del perfezionamento dell'operazione, CoMo promuoverà un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle residue azioni Fope al corrispettivo di 9,25 euro per azione.

Claudio Costamagna è stato un banchiere con un lungo trascorso in Goldman Sachs, per poi arrivare alla guida della Cassa Depositi e Prestiti dove è stato presidente dal 2015 al 2018. Andrea Morante ha lavorato a lungo come banchiere prima di arrivare alla guida del gruppo Pomellato, che ha portato ai vertici del settore. È attualmente presidente di QuattroR Sgr.