La coppia romena mette frico e pitina nel menù

Sono arrivati in Italia dalla Romania a 20 anni: «L’idea era fermarsi un po’, guadagnare quello che serve a quell’età, magari comprarsi una bella auto. Ma quando siamo ritornati indietro, abbiamo capito che ci sentivamo ormai stranieri e siamo tornati in Friuli, per sempre». Marian Enache e la moglie Florina sono dal 2008 nel Pordenonese. Entrambi hanno lavorato, in patria, nei ristoranti: «Perfino da lavapiatti pensavo: un giorno avrò un locale mio», racconta. Trovano impiego prima come stagionali, poi il lavoro fisso, «ma avevamo voglia di crescere ancora.

Abbiamo deciso di investire sul ristorante Alla Casasola di Maniago, che era chiuso, per rilanciarlo». L’avventura funziona: «Tutti si aspettavano che facessimo cucina tipica romena, ma a noi piacevano le tipicità di questo territorio, il frico, la pitina. Che poi, a ben guardare, ci sono piatti che si assomigliano, a cominciare da quelli con la polenta». Qualche anno così e la voglia di crescere c’è ancora: «Abbiamo pensato di acquistare il locale che avevamo in affitto, poi si è presentata un’altra occasione, un albergo chiuso da anni, con la possibilità di unire alla cucina l’ospitalità». Il contratto è stato firmato a dicembre 2020, in piena pandemia: «Inutile dire che ci davano dei pazzi, decisi a scommettere su un settore che era probabilmente fra i più penalizzati. Abbiamo rinunciatro anche alla nostra casa e ora eccoci qui».

Casa Valcellina a Montereale Valcellina (conosciuta anche come l’ex Grizzino) è stata inaugurato il 16 dicembre 2021 dopo una ristrutturazione che ha visto coinvolti nei lavori amici e parenti della coppia. «La chiave del nostro successo, secondo noi, è l’aver voluto valorizzare il territorio che abbiamo incontrato, con la sua identit̀à. Siamo andati continuamente alla ricerca dei prodotti locali e della loro unicità̀. Quello che scopriamo lo condividiamo con il cliente, raccontiamo cose che fanno innamorare il turista per farlo tornare. Con i piatti e con i vini aiutiamo anche tante persone di una certa età a rievocare ricordi della propria infanzia: questo è quello che ci piace fare», dice la coppia che nel frattempo ha avuto un figlio. Una impresa premiata anche dalla Camera di Commercio Pordenone e Udine nella sezione imprese straniere.