La cordata Coima, Covivio e Prada punta all'ex scalo di Porta Romana A Milano l'area è stata valorizzata circa 180 milioni. Diversi i ritiri sul finale. In zona si sono concentrati negli anni investimenti di soggetti internazionali di Paola Dezza



Quattro giorni e martedì prossimo 10 novembre si saprà chi sarà il vincitore della gara per la riqualificazione dell’ex Scalo di Porta Romana a Milano. Che si tinge di scuro proprio in questa fase finale. Le voci, infatti, si rincorrono in queste ore sui nomi che avrebbero o meglio non avrebbero presentato l’offerta vincolante. Ci sono stati, infatti, diversi ritiri dell’ultimo minuto per varie motivazioni, in primis un bando diventato più rigido durante la procedura e poi la clausola che richiedeva ai partecipanti di aver già costituito un fondo immobiliare per accogliere l’area.

Secondo alcuni rumor sarebbe quindi rimasta in gara con una offerta intorno ai 180 milioni di euro solo la cordata formata da Coima, Covivio e Prada.

Sempre secondo le voci in circolazione si sarebbero ritirate, infatti, le cordate formate da Axa, insieme a Varde e il costruttore Borio Mangiarotti (già prima dell’offerta non vincolante), quella costituita da Euromobiliare in tandem con la tedesca Patrizia Immobilien e Redo, Webuild (la ex Salini Impregilo) insieme a Roundhill Capital e anche quella di Castello Sgr con l’australiana Macquarie. Era in gara anche il gruppo Greenstone.

Tutto questo è accaduto nonostante l’amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani, Umberto Lebruto, abbia detto di recente che la gara era vivace.

Da alcune indiscrezioni emerge addirittura che la valorizzazione dell’area di alcune cordate sarebbe stata superiore ai 200 milioni di euro - precisamente tra 210 e 230 milioni - e quindi più alta dell’ultima offerta presentata dal consorzio Coima, Covivio e Prada.