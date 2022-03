La Corea del Nord lancia missile balistico intercontinentale

La nota invita poi la Repubblica popolare democratica di Corea “a presentarsi al tavolo per negoziati seri. La porta non si è chiusa sulla diplomazia, ma Pyongyang deve immediatamente cessare le sue azioni destabilizzanti”. Gli Stati Uniti, conclude il comunicato “adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la loro sicurezza e degli alleati della Repubblica di Corea e del Giappone”. La nuova provocazione del regime nordcoreano giunge a ridosso di un’importante data, quella del 15 aprile, che celebra i 110 anni dalla nascita del fondatore dello Stato, Kim Il Sung, nonno dell’attuale leader Kim Jong Un.

Premier Giappone: atto “scandaloso e imperdonabile”

Il premier nipponico Fumio Kishida, al momento a Bruxelles per la riunione dei leader del G7, e successivamente con i Paesi che compongono la Nato, per fronteggiare la crisi del conflitto in corso in Ucraina innescato dalla Russia, ha definito il lancio nordcoreano un atto “scandaloso e imperdonabile”. La Corea del Nord “minaccia la pace e la sicurezza del Giappone, dell’area e della comunità internazionale” ha aggiunto Kishida. In risposta all’ultimo lancio del missile il governo di Tokyo ha chiesto l'apertura di una conferenza per la sicurezza nazionale.