La Corea sfida Google e Apple: legge contro il monopolio dei pagamenti in-app

Da parte sua Google ha difeso per bocca di un portavoce il modello dell’app store: «I costi che applichiamo aiutano a mantenere Android una piattaforma gratuita, mettendo a disposizione degli sviluppatori gli strumenti e la struttura per raggiungere miliardi di persone in tutto il mondo. Ragioneremo su come conciliare il funzionamento di un modello che supporti queste piattaforme di alta qualità, in linea con i requisiti di questa nuova legge».