La Corea del Sud sceglie Yoon, conservatore e falco in politica estera

È il conservatore Yoon Suk-yeol il vincitore delle elezioni che si sono svolte il 9 marzo in Corea del Sud. Il nuovo presidente presterà giuramento il 10 maggio e prenderà il posto dell’uscente Moon Jae-in, del Partito democratico, il cui candidato Lee Jae-myung è stato battuto seppur di misura. Yoon resterà in carica cinque anni, la durata di un unico mandato, come previsto dalla Costituzione.

Ex procuratore generale

Novizio della politica, 61 anni, laureato alla Seul National University, dove studia l’elite del Paese, Yoon ha servito come procuratore generale sotto Moon, fino a quando non si è scontrato con il presidente uscente per le indagini sulla corruzione che ne hanno investito il Governo. I conservatori hanno puntato su di lui, contando di cavalcare l’indignazione degli elettori.

Liberista in economia e falco in politica estera, dovrà governare un Paese profondamente diviso lungo linee ideologiche, generazionali, di reddito e genere, alle prese con la difficile ripresa post-Covid e l’aumento vertiginoso dei prezzi delle case. Sul fronte estero, Seul fronteggia le rinnovate minacce della Corea del Nord, in un contesto internazionale sempre più polarizzato dall’aggressività della Cina. Il voto è stato in gran parte visto come un referendum su Moon, uscito bocciato. Alta l’affluenza alle urne: ha votato il 77% degli aventi diritto.



Tra Washington e Pechino

La Corea del Sud cerca un equilibrio difficile che le consenta di rafforzare il rapporto con gli Stati Uniti, il suo principale alleato, senza però inimicarsi la Cina, il suo primo partner commerciale. L’aggressività di Pechino, al tempo stesso, la spinge a cercare legami più forti con il Giappone e con le altre nazioni che si sentono minacciate. Il nuovo presidente «dovrà affrontare una situazione di politica estera e di sicurezza estremamente difficile, la lotta per l’egemonia nella regione si è riaccesa», spiega Kim Heung-kyu, direttore dell’Istituto di politica Usa-Cina dell’Università di Ajou.

Yoon ha detto di voler acquistare altri sistemi missilistici dagli Usa per contrastare la Corea del Nord, nonostante il rischio che questo possa spingere la Cina, che se ne sente minacciata, a ritorsioni economiche. Yoon vorrebbe poi ampliare le consultazioni con gli Stati Uniti sulla deterrenza nucleare, rafforzare la partnership trilaterale con Washington e Tokyo e unirsi alla Quadrilaterale composta da Stati Uniti, Australia, Giappone e India. Quest’ultima è una cooperazione dichiaratamente volta a contenere la Cina e l’adesione di Seul non può che innervosire Pechino.