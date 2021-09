La corsa del 5G, Valle d’Aosta tra i primi territori per copertura

4' di lettura

Una corsa quella del 5G, tecnologia abilitante per antonomasia, prima partita in sordina e ora in fase di accelerazione. Secondo l’ultimo report curato da EY (aggiornato ad aprile 2021) l’area del NordOvest, comprensiva della Lombardia, è quella con la minore copertura in Italia per il servizio 5G. Parliamo di percentuali comunque alte, a quota 89%, che riguardano la copertura relativamente alla popolazione e non al territorio. La Valle d’Aosta registra la copertura più estesa, al 98%, seguita dalla Liguria (95%) e poi dal Piemonte (92%). «La percentuale media di copertura, che non necessariamente indica la diffusione del servizio stesso – spiega Irene Pipola, partner di EY, Italy TMT Leader – è di fatto aumentata in maniera significativa nell’arco dell’ultimo anno e mezzo. L’Italia è stata uno dei paesi pionieri in questa tecnologia, con gara e lancio dei servizi in tempi record, nel 2019, ma di fatto tutto è rimasto silente per almeno un anno. Poi tra 2020 e 2021 la copertura è cresciuta in maniera veloce, dal 10-15% a metà del 2020 fino a più del 90% a metà di quest’anno». Merito dell’accelerazione impressa dagli operatori del settore a cominciare dalla nuova rete 5G di WindTre.

LA COPERTURA 5G NELLE TRE REGIONI DEL NORD OVEST Fonte: Elab. EY sul 5G nell'area Nord Ovest per Il Sole 24 Ore

In Piemonte

Loading...

Per ora, si parla prevalentemente di servizi consumer mentre le applicazioni business e nel settore della pubblica amministrazione sono ancora indietro. E nonostante queste percentuali di copertura della popolazione, il tema del digital divide resta come conferma l’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte Matteo Marnati. «Il problema attualmente è implementare la fibra ottica con banda larga, nelle aree montane siamo in ritardo di circa tre-quattro anni sulla tabella di marcia. Stiamo lavorando ad un piano B per mettere in campo bandi specifici per la copertura delle singole vallate piemontesi, facendo però leva sulla tecnologia Fwa, wireless, che potrebbe affiancare la fibra e adattarsi ad aree più complesse come quelle montane. Oggi questa possibilità però non è prevista nel bando nazionale sulla banda ultralarga. Come amministratori però vogliamo portare avanti la questione, faremo una alleanza con altre Regioni come il Veneto per portare avanti questa istanza presso la Conferenza Stato-Regioni e presso l’Agenzia per la trasformazione digitale».

Per garantire una «curvatura digitale» del territorio spiega Massimiliano Cipolletta, responsabile di Torino Wireless, «sono necessari tre parametri dal punto di vista tecnico: l’infrastruttura di trasporto dati, fibra e 5G, la capacità computazionale, che garantisce la possibilità di elaborare velocemente i dati, e infine la possibilità di stoccare e proteggere i dati come ad esempio i data center che Tim e Google hanno individuato a Settimo Torinese». Tre gambe necessarie, spiega Cipolletta, per «uno sviluppo digitale del territorio, che deve tenere in conto anche il tema della autonomia e della sovranità digitale, tanto a livello locale quanto soprattutto nazionale». Il tema del digital divide comunque rischia di pesare in prospettiva tanto nelle aree montane che nell’area metropolitana di Torino, un tema sensibile per un territorio che vanta molte aree industriali isolate rispetto alle aree più densamente abitate. Per questo le risorse del Pnrr potranno essere essenziali per compensare gli eventuali ritardi dei privati. «La diffusione della tecnologia 5G – aggiunge Cipolletta – può davvero portare dei vantaggi sia nella vita quotidiana dei cittadini, in termini di servizi, che dal punto di vista industriale, per accelerare i processi di digitalizzazione delle imprese e delle linee produttive. Il Pnrr sarà un acceleratore per lo sviluppo di servizi e di applicazioni, il digitale va visto come un ecosistema, come suggerisce Cola, a cui si devono rifare le politiche industriali e sociali del Paese».

In Liguria