La corsa delle centrali a gas: ecco la mappa dei 48 progetti in Italia

Quasi 20 progetti si collocano in Alta Italia, come Cassano d’Adda (A2A), Bertonico Lodi (Sorgenia), Ravenna (Eni), San Quirico Parma (Edison).

Tra quelli in Centro Italia spiccano per esempio Piombino (Meta), le cartiere di Porcari in Lucchesia (Smith Paper), Sulmona e Cassino (Meta), Nera Montoro nel Ternano (Engie). Nel Mezzogiorno un’altra ventina, come Benevento (Luminosa), Acerra (Friel), Monopoli (Italgreen) o Pace del Mela nel Messinese (Duferco).

Le tecnologie preferite

Le tecnologie più ricorrenti sono il cosiddetto ciclo aperto, centrali poco efficienti ma istantanee nell’avviamento (una ventina di progetti); ciclo combinato ad alta efficienza (una quindicina); generatori con motori a cilindri e pistoni (una decina di progetti). Un cenno alle tre tecnologie.

Il turbogas a ciclo aperto è, in sostanza, la stessa tecnologia dei motori degli aerei di linea, da cui derivano. Alimentate con metano in sostituzione del cherosene degli aerei, si accendono in un istante e girano al massimo in pochi secondi: ciò che serve per assecondare la rapidità di variazione delle fonti rinnovabili. In genere vengono affiancati più turbogas in modo modulare, da accendere alternativamente secondo l’andamento della domanda elettrica.

Il turbogas a ciclo combinato fa ricorso alle stesse turbine del ciclo aperto ma i fumi roventi che escono dal motore sono usati per generare vapore con cui viene fatta girare una seconda turbina e quindi una seconda dinamo; doppia efficienza energetica e migliore sfruttamento del gas, però anche meno rapidità di reazione, che si misura in minuti. Sono centrali in genere di taglia assai più grande rispetto ai turbogas a ciclo aperto.

I motori endotermici a cilindri e pistoni sono versioni gigantesche degli stessi motori delle automobili o dei camion; in genere sono motori alimentati a gas con 12 oppure 18 o perfino 24 cilindri a V. Come per i turbogas a ciclo aperto, in genere vengono affiancati diversi motori in modo modulare, e vengono accesi o spenti in numero adeguato secondo gli andamenti del fabbisogno elettrico.