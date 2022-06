La corsa dell’export non basta: il gas affonda il saldo commerciale

L’altra frenata è per la Russia, dove il made in Italy cede quasi dieci punti, calo comunque di molto inferiore rispetto a quanto visibile a marzo e ad aprile, mesi appesantiti dalle prime sanzioni ma soprattutto dall’incertezza sul reale buon fine delle transazioni, tema che alla luce di questi nuovi dati potrebbe essere in parte rientrato.

Russia che è però protagonista assoluta per le nostre importazioni, più che raddoppiate per effetto del caro-energia. Così, se un anno fa il deficit con Mosca del periodo gennaio-maggio era pari a 2,5 miliardi, ora il passivo si è impennato a quota 11,3 miliardi.

Energia che modifica in modo evidente i valori del nostro saldo anche in generale: il disavanzo di maggio è pari a 637 milioni, a fronte di un avanzo di 4.783 milioni dello stesso mese del 2021. Colpa del deficit energetico (-8.686 milioni), molto più ampio rispetto a un anno prima (-2.914 milioni) anche se l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, pari a 8.049 milioni, è elevato e in aumento rispetto a maggio 2021 (7.697 milioni).