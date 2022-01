Covid, la corsa di Omicron: che cosa succede in Europa

3' di lettura

Aumento del tasso di notifica dei casi Covid, stabili tassi di ospedalizzazione, diminuzione nei tassi di ricovero in terapia intensiva e tassi di mortalità non variati. Per l’Europa alle prese con il diffondersi della variante Omicron l’Istituto superiore di sanità prevede due settimane ad alta intensità. Anche se il quadro vede andamenti differenziati a seconda dei casi, cresce la preoccupazione anche nei Paesi con coperture vaccinali più elevate dove sono allo studio misure per alleggerire le ripercussioni (date per assai probabili) nei settori chiave.

Francia, a scuola contact tracing rafforzato

I nuovi casi di Covid-19 in Francia hanno superato quota 200mila per quattro giorni consecutivi mentre il governo preme perché il Parlamento approvi una legge con cui solo chi è vaccinato possa entrare in luoghi come ristoranti e cinema. La mascherina torna a essere obbligatoria in vari luoghi pubblici sopra i 6 anni d’età (finora era dagli 11 anni). Intanto scuole riaperte dopo le vacanze all’insegna dell’incertezza per l’impatto senza precedenti sui contagi della variante Omicron. I rischi principali sono la chiusura delle classi e il rischio di contagio per gli insegnanti, con conseguente assenteismo di massa. Sul piano del protocollo sanitario nessun grande cambiamento, a parte le regole per le scuole elementari: previsto il rafforzamento del contact tracing per i bambini, con l’obbligo di sottoporre gli studenti più giovani a 3 tamponi in 4 giorni dopo l’individuazione di un caso di positività nella loro classe.

La Germania punta a proteggere i servizi critici

Stando ad alcune previsioni Omicron potrebbe entro metà gennaio diventare il ceppo dominante nel Paese. La Germania sta contemplando dunque misure per proteggere i servizi critici, a partire dall’accorciamento dei tempi di quarantena evitando carenze negli ospedali, nelle case di cura e tra le forze dell’ordine. La variante ha scatenato un picco globale senza precedenti nella pandemia di coronavirus, con un record di 10 milioni di persone diagnosticate nei sette giorni fino a domenica 31. La più grande economia europea è attualmente in quello che alcuni funzionari hanno definito un “blocco per i non vaccinati”, con limiti agli eventi pubblici e all’accesso ai negozi non essenziali. La settimana scorsa sono entrati in vigore limiti più severi sui raduni privati, che hanno contribuito a un nuovo ciclo di proteste contro la strategia pandemica del governo.

Gran Bretagna, pronti piani di emergenza

Piani di emergenza nel caso in cui ospedali, scuole e altri luoghi di lavoro siano colpiti da gravi carenze di personale in mezzo al dilagare di infezioni da coronavirus. È quanto disposto dal governo britannico nei luoghi di lavoro del settore pubblico, preparati per assenze che vanno dal 10% al 25% per effetto della maggiore capacità di Omicron di ammalare le persone o di costringere all’isolamento. La variante altamente trasmissibile ha causato in Gran Bretagna un flusso costante di contagi nell’ultimo periodo raggiungendo un nuovo massimo giornaliero di 189.000 il 31 dicembre. Di circa 1 persona su 25 in Inghilterra - attorno a 2 milioni di persone - è stata rilevata la positività nella settimana precedente le festività natalizie, secondo l’Office of National Statistics. Nella sola Londra, 1 su 15. Tanto che ora per arginare l’ondata si sta predisponendo l’aumento dei test nelle scuole e nei negozi insieme a una migliore ventilazione dei locali.

Israele scommette sulla quarta dose

Israele si prepara ad affrontare una nuova fiammata alzando ancora di più la guardia sul fronte vaccini con il via libera, annunciato dal premier Naftali Bennett, alla quarta dose per tutti gli over 60 (quattro mesi dopo il richiamo booster). Nel Paese è attesa una “bufera” di contagi alimentati da Omicron («arriveremo a 50 mila contagi al giorno», ha avvertito Bennett) anche se l’ennesima fiammata potrebbe portare all’immunità di gregge ponendo fine di fatto allo stato di emergenza sanitaria permanente. E arrivano incentivi per chi ancora non si è immunizzato, con Green pass di un mese dopo la prima dose.