La corsa alla luna e la geopolitica Usa-Urss negli anni della guerra

“We chose to go to the Moon”, abbiamo scelto di andare sulla Luna, annunciò il presidente: “Non perché è facile ma perché è difficile”. Kennedy non disse che il Programma Apollo che progressivamente avrebbe avvicinato e poi portato gli astronauti sulla Luna, in un decennio sarebbe costato più di 20 miliardi di dollari di allora. Ma se lo avesse ammesso, nell'America di quel tempo non sarebbe cambiato nulla. La corsa alla conquista dell'ignoto era davvero incominciata e l'amministrazione Kennedy l'aveva trasformata in una “Nuova Frontiera” americana.



L'anno precedente, al Summit di Vienna, Kennedy aveva proposto a Nikita Krushchchev di realizzare insieme, Usa e Urss, il programma che avrebbe portato il primo uomo sulla Luna. Il segretario del Pcus ignorò la proposta.

Gagarin era appena andato e tornato dallo spazio e pochi giorni dopo quell'impresa, fallì lo sbarco nella Baia dei Porci, a Cuba: il tentativo finanziato dagli americani di rovesciare il regime di Fidel Castro. L'Unione Sovietica si era convinta di essere a un passo dalla vittoria della Guerra Fredda.



Dal “We chose to go to the Moon”, ci sarebbe dunque stato lo “Spazio” degli americani e il “Cosmo” dei sovietici; astronauti sarebbero stati gli americani e cosmonauti i russi; i primi avrebbero pilotato moduli, i secondi capsule; Cape Canaveral era un Centro Spaziale , Baikonur un Cosmodromo. Secondo collocazione ideologica e geopolitica, il mondo intero si sarebbe adeguato ai due vocabolari.

“Solo se gli Stati Uniti occuperanno una posizione di preminenza, potremo aiutare a decidere se questo nuovo oceano sarà un mare di pace o un nuovo terrificante teatro di guerra”, disse Kennedy a Houston. La Guerra Fredda si sarebbe combattuta nello spazio cosmico come sulla Terra, e ancora oggi quella preoccupazione non ha avuto una risposta.