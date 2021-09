La corsa di Mourinho, i gol di Ronaldo e il fuso dei sudamericani che non vale per tutti

Ronaldo era un fenomeno anche prima

Ah, nostalgia canaglia. Proprio vero: la nostalgia fa brutti scherzi. Basti vedere le lacrime di coccodrillo versate da tanti per gli exploit di Ronaldo al Manchester United. Vero che il suo sostituto, Moses Kean, al posto che segnare nella porta del Napoli lo fa in quella del povero Szczesny, però tutti questi osanna a tempo scaduto per il Fenomeno danno un po’ ai nervi. Bisogna mettersi d’accordo: se prima si stappa lo champagne perchè CR7 è volato al Manchester (considerandolo un investimento troppo oneroso) adesso non si può continuamente rimpiangerlo ogni volta che la butta dentro. Che fosse una punta da 30 gol a stagione lo si sapeva anche un paio di settimane fa. Ci volevano due reti col Portogallo e due contro il Newcastle, per farci riscoprire che Ronaldo è un Fenomeno?

Forse non era tutta colpa di Cr7

No, grazie, lo sapevamo già. Ronaldo è quella cosa li: una macchina da gol che poco partecipa alle gioie e ai dolori delle squadre che lo pagano come un nababbo. E’ l’amministratore delegato di se stesso. Un egoistaccio senza cuore e senza passione: tutto vero. Ma se a 36 anni è ancora lì, a timbrare il cartellino a suon di doppiette, allora diamo a Ronaldo quel che è di Ronaldo e diciamo serenamente che i problemi non venivano da lui ma forse dalla stessa Juventus che in tre stagioni da Allegri è passata a Sarri e poi a Pirlo per ritornare ad Allegri. Una giostra che fa venire il mal di testa. Sia per i soldi buttati dalla finestra in un periodo di vacche magre, sia per la scarsa convinzione nei propri progetti e nei propri allenatori. Poi ci sono le attenuanti generiche visto che la Juventus ha giocato senza Chiesa e tutti i sudamericani. E che tutto sommato, pur strameritando di vincere, il Napoli ha mandato a picco la Signora solo grazie agli strafalcioni dei bianconeri.

Il problema è che questa Juve oltre a non saper creare non sa neppure difendersi. Solo che tra una papera e l’altra, gli avversari corrono. A cominciare dal Napoli. Ormai i partenopei sono una squadra completa. L’innesto di Anguissa è stato una benedizione dal cielo, Politano e Insigne creano continue minacce, Koulibaly una certezza granitica. A Spalletti insomma non manca nulla. Dopo tre partite ha 8 punti in più di Max, chiaro che poi ad Allegri gli girano, ma poi vedrete che gli tornerà presto il sorriso: primo perchè gli era già capitato nel 2015 di rimanere indietro di otto punti e poi vincere lo scudetto, secondo perchè quando uno guadagna 8 milioni a stagione ad un certo punto il malumore se lo fa anche passare…

Il ritorno di Ibra

A proposito di avversari che corrono come Marcell Jacobs nei 100 metri a Tokyo, il primo da menzionare, è il Milan. Che a San Siro, con il ritorno di Ibra, ha dato una energica spazzolata (2-0) alla Lazio di Sarri, espulso per proteste alla fine della partita.

Il Diavolo è sembrato di un altro pianeta. Brillando sia per gioco che maggiore agonismo ed organizzazione tattica. I gol sono venuti da Leao nel primo tempo e nella ripresa dallo stesso Ibrahimovic tornato in campo dopi 4 mesi di assenza per l’infortunio al ginocchio. Al di là di Ibra, rigenerato da una leziosa treccina da samurai, tutti i rossoneri hanno giocato con una marcia in più sbagliando anche un rigore con Kessie. Tre partite, tre vittorie sono già un bel biglietto da visita. Che andrà poi certificato dal prossimo impegno in Champions con il Liverpool e in poi in campionato proprio con la Juventus che tutto può fare tranne che perdere un’altra partita..