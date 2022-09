La corsa senza fine di Omicron, perché l’ultima sottovariante è osservata speciale

Fauci: sappiamo che non lo elimineremo

Come detto anche Centaurus ha già “figliato” e appunto uno dei suoi lignaggi discendenti, Ba.2.75.2, mostra 3 ulteriori mutazioni sulla Spike. Le altre sottovarianti emergenti sotto monitoraggio sono evoluzioni di Ba.5.1 (con aggiunta di altre mutazioni), Ba.5.2, Ba.5.2.1 e così via. Si tratta di sottolignaggi con mutazioni nelle posizioni Rbd con effetti fenotipici (come fuga di anticorpi, modifiche all’affinità di legame con il recettore ACE2, e così via). Anche in questo caso l’Oms precisa che a prevalenza di queste sottovarianti Omicron sotto monitoraggio è ancora bassa, ma in aumento nelle ultime 4 settimane. Se Ba.2.75.2 dovesse diffondersi di qui in avanti ciò potrebbe attenuare l’efficacia dei booster di nuova autorizzazione. «Non siamo dove dobbiamo essere se vogliamo parlare di convivenza con il virus perché sappiamo che non lo elimineremo», ha detto Anthony Fauci. «La domanda che ci poniamo è riusciremo a eliminarlo dal nostro Paese o dalla maggior parte del mondo? E la risposta è improbabile, perché è altamente trasmissibile e anche l’immunità indotta dal vaccino o dall’infezione è transitoria».

Molti monoclonali non più efficaci

Da un po’ di mesi ormai molte terapie a base di anticorpi monoclonali stanno perdendo la capacità di neutralizzare le sottovarianti Omicron e quindi non sono più utilizzate, secondo quanto chiarito da Cavaleri. «Anche se la relazione tra l’attività antivirale determinata in laboratorio e l’impatto che questa ha sull’efficacia clinica non è pienamente compresa, sarebbe comunque prudente privilegiare l’uso di antivirali e monoclonali che stanno mantenendo inalterata la loro attività contro le varianti in circolazione, come Paxlovid, cioè la pillola anti-Covid di Pfizer, e Velklury, cioè l’antivirale remdesivir».