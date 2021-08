La corsa alle valute digitali: la Cina scopre le carte

7' di lettura

La corsa verso lo sviluppo di valute digitali a corso legale si fa sempre più serrata. Lo scorso 16 luglio la banca centrale cinese (People Bank of China – PBOC) ha rilasciato finalmente il white paper ufficiale dello E-Yuan, che delinea le specifiche tecniche e finanziarie della futura valuta digitale cinese. Fino ad allora si erano rincorse molte voci sul design finale che avrebbe assunto l'E-Yuan, ma niente di ufficiale era trapelato. La notizia diventa rilevante se si considera che al momento gran parte delle banche centrali occidentali si trova ancora in una fase di ricerca preliminare.

I progetti di sviluppo di valute digitali

Non a caso a luglio 2021 in concomitanza con l'accelerazione cinese, la Banca Centrale Europea (BCE) ha rotto gli indugi ed ha lanciato ufficialmente la fase di esplorazione delle soluzioni tecniche per un Euro digitale, che dovrebbe durare circa 24 mesi. Non è chiaro se in tale fase verranno lanciati dei test pilota di possibili prototipi di Euro digitale in alcune città. Al momento, nel mondo ci sono circa 79 progetti in corso che riguardano lo sviluppo di valute digitali, con oltre 60 banche centrali coinvolte (cfr. Figura 1): di questi la maggioranza (60) prevede la distribuzione del nuovo strumento ai consumatori retail; tra questi 14 prototipi hanno già superato la fase di design e sono attualmente testati in diverse città per l'utilizzo quotidiano negli acquisti elettronici di piccola entità, nel trasporto pubblico e nell'interazione con la pubblica amministrazione.

19 progetti riguardano invece lo sviluppo di valute digitali che potremmo definire “all'ingrosso” (wholesale) e che dovrebbero essere utilizzate prevalentemente da soggetti corporate in una logica business to business. In ogni caso vale la pena notare come l'interesse delle banche centrali negli ultimi 2 anni si sia rapidamente spostato verso la versione retail delle valute digitali, che ovviamente avrebbe un impatto più incisivo sul funzionamento e gli equilibri del sistema finanziario.

Sicuramente in questo rapido shift delle banche centrali giocano un ruolo importante le c.d. stablecoins, le valute digitali ancorate al Dollaro ed ad altre valute fiat emesse da soggetti privati, che sono per definizione in competizione con le valute digitali di banca centrale. Il mercato di questi nuovi oggetti finanziari dal 2019 è cresciuto di oltre 20 volte richiamando l'attenzione di istituzioni e regolatori.