La Corte dei Conti europea, l’ossessione per il credito e i due rischi di vigilanza

I fallimenti e la crisi delle banche regionali Usa e poi il salvataggio d’emergenza del Credit Suisse hanno evidenziato criticità nelle regole e il lassismo della Vigilanza Bancaria negli Usa e in Svizzera. Il successivo dibattito tra le Autorità internazionali ha evidenziato che in Europa casi analoghi non si sarebbero potuti verificare grazie a regole più severe e soprattutto a una più incisiva azione della Vigilanza Bancaria della Bce. Ma ora a sorpresa la Corte dei Conti europea, che “vigila” ...