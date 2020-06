Israele, Corte suprema annulla legge sugli insediamenti. Netanyahu va avanti. Germania critica

Il piano di Netanyahu: una “mini” annessione

Una mini annessione e senza la Valle del Giordano: sarebbe questa l'idea che il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, intende perseguire, almeno in una prima fase, nell'estensione - sulla scia del piano di pace di Trump - della sovranità di Israele a parti della Cisgiordania prevista per i primi di luglio. In pratica - secondo fonti ufficiali citate in forma anonima da Times of Israel - riguarderebbe i tre grandi “blocchi” degli insediamenti ebraici più grandi, più antichi nel tempo e stabili: Maalè Adumim, Gush Etzion e Ariel. Aree ben definite anche dal punto di vista geografico e di mappatura dei confini, che si trovano le prime due a sud e a est di Gerusalemme, mentre la terza è nel nord est della Cisgiordania ma collegato ai sobborghi di Tel Aviv.

Se così fosse - ha fatto notare fa stessa fonte - l’esclusione della Valle del Giordano, almeno nella fase iniziale, permetterebbe di non approfondire le tensioni con la confinante Giordania, che ha ha già manifestato netta opposizione alle intenzioni israeliane.

Ministro tedesco: annessioni fuori da diritto internazionale

Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha espresso la «grave preoccupazione» della Germania per l'intenzione di Israele di un'annessione in Cisgiordania. «In quanto amici di Israele, siamo molto preoccupati per l'annessione, che non si concilia con il diritto internazionale». Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, incontrando a Gerusalemme il suo omologo israeliano, Gabi Ashkenazi. «Noi continuano a sostenere la Soluzione dei 2 stati. Occorre una spinta creativa per far rivivere le trattative». Maas vedrà anche il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della difesa Benny Gantz. Subito dopo avrà un colloquio su internet con il premier palestinese Mohammed Sthayyeh e quindi proseguirà per Amman.