La Corte Suprema boccia il ricorso del Texas e le ultime speranze di Trump Negata validità al caso portato dal procuratore texano e sostenuto dal Presidente sconfitto, che voleva invalidare il voto di quattro stati per Biden di Marco Valsania

Afp

Negata validità al caso portato dal procuratore texano e sostenuto dal Presidente sconfitto, che voleva invalidare il voto di quattro stati per Biden

3' di lettura

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato seccamente l'ultimo, grande ricorso legale presentato a nome di Donald Trump dai suoi alleati per ribaltare il risultato elettorale in quattro stati decisivi. In un verdetto di poche parole, giunto nella tarda serata di venerdì, gli alti magistrati hanno respinto come priva di alcun fondamento giuridico la denuncia presentata dal Texas, o meglio dal suo procuratore generale Ken Paxton, e sostenuta dalla campagna di Trump, da 17 stati governati da repubblicani e da una maggioranza di deputati del partito, saliti fino a 126.

In gioco 20 milioni di voti

Oggetto del contendere: le modalità con le quali quattro stati essenziali per l'esito delle urne avevano condotto il voto di novembre, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Georgia. Il Texas aveva sostenuto di fatto che gli stati avevano rafforzato illecitamente il voto postale e anticipato, esponendo le urne a brogli e viziando il risultato nazionale complessivo. E aveva chiesto alla Corte Suprema di intervenire drasticamente e d'urgenza per invalidare il voto popolare negli stati menzionati - vale a dire venti milioni di schede che hanno assicurato il successo al candidato democratico Joe Biden. Una simile decisione avrebbe nei fatti consegnato una rielezione a Trump.

Loading...

Il Texas non ha “standing”

La Corte, con una semplice frase, ha concluso che il Texas non ha “standing” per presentare un simile caso e chiedere simili rimedi. “Non ha dimostrato un interesse riconoscibile sotto il profilo giudiziario nel modo in cui un altro stato conduce le elezioni”, ha affermato la presa di posizione dei magistrati. Il verdetto è stato senza firma di alcun giudice particolare. La Corte aveva condotto una abituale riunione virtuale nella mattinata di venerdì ed entro metà giornata erano arrivate anche tutte le decine di documenti di supporto presentati dalle parti - risposte, contro-risposte e dichiarazioni di sostegno.

Leggi anche Da Trump a Biden, come si inaugura un nuovo Presidente degli Stati Uniti

Un caso criticato da tutti gli esperti

Gran parte degli esperti legali e costituzionali statunitensi, anche conservatori, aveva indicato che il ricorso e le documentazioni a suo supporto apparivano prive di merito e estremamente fragili. La Costituzione, infatti, affida ai singoli stati l'organizzazione del processo elettorale. Gli atti d’accusa contenevano anche numerosi errori fattuali e affermazioni arbitrarie sulle presunte scarse chance di vittoria di Biden che lo screditavano agli occhi di molti.

Paxton, un procuratore in cerca di perdono?

Nel mirino è anche la credibilità del principale autore del ricorso: Paxton è da tempo indagato per molteplici reati, corruzione, abuso di potere e truffa finanziaria. L’Fbi ha chiesto nelle ultime ore formalmente la consegna di informazioni da parte del suo ufficio, la Procura generale del Texas. Secondo alcuni osservatori, in cambio della sua dedizione alla causa del Presidente uscente, potrebbe sperare anzitutto in una grazia da parte di Trump anche se il caso è naufragato. Già in precedenza si era distinto per il sostegno alla cause più amate da Trump, dagli sforzi per smantellare la riforma sanitaria Obamacare ai pesanti giri di vite sull’immigrazione.