La Corte Suprema gela L’Aja: tagli le emissioni del 25% entro il 2020 Sentenza rivoluzionaria della Corte suprema olandese che impone al governo di tagliare del 25% (rispetto al 1990) le emissioni inquinanti entro l’anno prossimo. Al Paese, tra i più inquinanti in Europa, serve una brusca accelerazione per centrare l’obiettivo di Michele Pignatelli

Attivisti della Fondazione Urgenda festeggiano all’Aja dopo la sentenza che impone al governo di accelerare sul taglio delle emissioni nocive

2' di lettura

Un anno per ridurre le emissioni di gas serra nei Paesi Bassi del 25% rispetto al 1990, come previsto dagli accordi internazionali. La sentenza - che impone al governo olandese una brusca e complessa accelerazione - è stata emessa dalla Corte suprema olandese, che ha concluso così un iter legale iniziato ben sette anni fa, quando la fondazione ambientalista Urgenda citò in giudizio, appunto, il governo nazionale.

Doppia vittoria

Il governo - si legge nella motivazione della sentenza, che conferma la decisione presa nel 2015 da un tribunale ordinario - non ha fatto abbastanza per proteggere i suoi cittadini dagli effetti pericolosi del cambiamento climatico, che «minacciano la loro vita e la loro salute».

La sentenza è stata accolta con entusiasmo e applausi dagli attivisti che si erano radunati all’Aja, con la fondazione Urgenda pronta a definirla «una decisione rivoluzionaria che conferma che i governi devono fare la loro parte per ridurre le emissioni di gas serra». La vittoria infatti è doppia: oltre a confermare nel merito le ragioni dei ricorrenti (come già era accaduto in appello), stabilisce il principio legale che un governo ha l’obbligo di proteggere i suoi cittadini dai rischi del cambiamento climatico e che un tribunale ha autorità in questo campo, contrariamente a quanto sosteneva l’esecutivo.

«È la più importante sentenza giudiziaria sul cambiamento climatico mai presa finora a livello mondiale», ha commentato David Boyd, relatore speciale sui diritti umani e l’ambiente alle Nazioni Unite.

E potrebbe segnare un precedente: dal 2015 i cittadini hanno denunciato i propri governi in Belgio, Canada, Colombia, Germania, Irlanda, Francia, Nuova Zelanda e Svizzera. Dieci famiglie europee - tra cui una italiana - hanno fatto lo stesso con la Ue, accusandola di essere stata poco ambiziosa sui target delle emissioni al 2030.