La Corte suprema Usa: sì all’uso dei fondi del Pentagono per la costruzione del muro con il Messico Favorevoli cinque giudici, contrari quattro. Il presidente esulta su Twitter per la vittoria

Trump esulta, potra' usare fondi Pentagono per il muro

La Corte Suprema regala un'importante vittoria a Donald Trump. Il presidente potrà usare i fondi del Pentagono, circa 2,5 miliardi di dollari, per la costruzione di circa 160,9 chilometri di muro al confine con il Messico. Contrari al via libera i quattro giudici liberal ma ha vinto la maggioranza dei 5 conservatori. I saggi hanno ribaltato la decisione della Corte d'Appello del Nono Circuito, che si era schierata con il Sierra Club e una coalizione di comunità al confine nel definire in violazione della legge l'appropriazione di fondi dal Dipartimento della Difesa per la costruzione del muro. Secondo la Corte Suprema invece il governo ha mostrato “sufficienti” prove sul fatto che non ci sono le basi per bloccare il trasferimento di fondi. Trump ha manifestato con un tweet la soddisfazione per la decisione presa. “Wow! Una grande vittoria sul muro e per la sicurezza al confine” ha twittato pochi minuti dopo la decisione.

Il presidente ha dichiarato lo scorso febbraio l'emergenza nazionale al confine con il Messico dopo due mesi di battaglia con il Congresso, che si sono tradotti nello shutdown più lungo della storia americana. Un'emergenza con la quale ha rivendicato di poter usare fondi di altre agenzie governative per la costruzione del muro. Un annuncio seguito immediatamente da azioni legali, anche da parte della Camera.



L'American Civil Liberties Union, che rappresenta il Sierra Club e la Southern Border Communities Coalition, ha promesso di continuare a combattere.“Non è finita -ha dichiarato Dror Ladin, uno degli avvocati dell'ACLU- chiederemo alla corte d'appello federale di accelerare i procedimenti in corso procedendo a fermare il danno irreversibile e imminente dal muro di frontiera voluto da Trump”.