La Corte Ue dei brevetti arriverà a Milano. Ma avrà meno deleghe

Una sede centrale sì. Ma più “leggera”, con un perimetro di competenze più ristretto rispetto a quello che si sarebbe profilato a Londra. Dopo una lunga trattativa, Milano ospiterà una delle tre sedi centrali (le altre sono Parigi e Monaco di Baviera) del futuro tribunale per il brevetto unitario europeo (trasferita da Londra causa Brexit). Tuttavia – come era ormai prevedibile ma non auspicabile – sarà una corte parzialmente “depotenziata” dal fatto che Francia e Germania – che già ospitano le altre due sedi centrali e con la fuoriuscita di Londra (essendo la normativa ambigua su cosa fare), avevano deciso di avocare a sè temporaneamente le competenze inizialmente spettanti alla City – hanno deciso di continuare a tenersene alcune.

Il 1° giugno 2023 – quando tutte e tre le sedi entreranno ufficialmente in funzione – all’Italia dovrebbe spettare di dirimere le controversie brevettuali e di proprietà intellettuale in materia di scienza medica-veterinaria e igiene (e la chimica strettamente collegata a queste voci), brevetti farmaceutici privi dei certificati di protezione supplementari (Spc), biotech non farmaceutico, agricoltura, food e tabacco, articoli personali e domestici, sport e mondo del divertimento.

A metà febbraio era giunta la proposta di Francia e Germania: trasferire in Italia sì la terza sede centrale, ma lasciando chimica e metallurgia a Monaco di Baviera, e a Parigi quella quota di brevetti farmaceutici dotati di Spc (certificato di protezione supplementare: in pratica, un certificato che prolunga la protezione brevettuale di un farmaco per consentirgli di recuperare i guadagni “persi” nel tempo trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e l’effettiva messa in commercio). I brevetti farmaceutici dotati di Spc non sono la maggioranza dei brevetti farmaceutici registrati. Ma sono il 90% di quelli che hanno avuto successo sul mercato. Anche se non sono la maggioranza, sono, sul piano del valore, quelli più “ghiotti”.

Una trattativa complessa – che aveva visto in prima fila i ministeri di Esteri e Giustizia e aveva spinto, qualche settimana fa, il Guardasigilli Carlo Nordio – per competenza di materia – a scrivere agli omologhi francese (Eric Dupond-Moretti) e tedesco (Marco Buschmann) per tenere il punto su una controproposta italiana di compromesso rispetto alle “rigidità” franco-tedesche e riassumibile in questi termini: nessun problema a cedere la metallurgia a Monaco, ma mantenimento in Italia di tutto il perimetro della chimica (che alla farmaceutica è legata) e a Parigi solo la quota di brevetti farmaceutici con Spc dove non sia in discussione la validità o la contraffazione del corrispondente brevetto di base.

Una controproposta, quella italiana, che non è stata però mai accolta del tutto dalle controparti.