La coscienza collettiva dentro la pandemia Cercando di capire cosa ci sta accadendo. Potrebbe aprirsi una faglia di carenza di serotonina collettiva la cui portata è, diciamo, incalcolabile. Quindi anche le conseguenze stanno alla lungimirante capacità visionaria dei Philip Dick e Margareth Atwood del futuro, una sola cosa è certa: l’incertezza di Anna Segre

(Adobe Stock)

Cercando di capire cosa ci sta accadendo. Potrebbe aprirsi una faglia di carenza di serotonina collettiva la cui portata è, diciamo, incalcolabile. Quindi anche le conseguenze stanno alla lungimirante capacità visionaria dei Philip Dick e Margareth Atwood del futuro, una sola cosa è certa: l’incertezza

4' di lettura

La realtà non esiste, esiste la percezione della realtà. Ma come si costruisce, questa percezione? Con la narrazione, con le rappresentazioni, con gli scambi che confermano una percezione comune, con i miti metropolitani, con i meme, con i telegiornali, con le discussioni in famiglia. Si decide, tutti insieme nello stesso momento, che si è in grave pericolo, ci si convince reciprocamente a un comportamento condiviso di cautela. Una cautela, nel nostro caso, non definitiva, cioè una cautela che non garantisce la salvezza, ma almeno non si sporge sul baratro ipotizzato.

Collettivamente si coltiva l’idea di baratro e questo baratro narrato è come ci fosse, esiste perché pensato da tutti. Non sto dicendo che non c’è. Sto dicendo come funziona la nostra mente. Non possiamo sfuggire ai nostri meccanismi, come non sfuggiremmo al martelletto sul ginocchio, però ce ne accorgiamo con quel secondo di ritardo, mentre avvengono, o dopo addirittura.

Loading...

La prima ondata era percepita come una strana avventurosa fatalità, ci siamo addentrati coraggiosamente, impavidi sull’isolamento, che, ci siamo raccontati, sarebbe stato temporaneo, se fossimo stati compatti nel comportamento ‘giusto’, ne saremmo usciti anche più forti e solidali di prima. Ogni arteria interpersonale è stata chiusa, le amicizie, i colleghi, incontri casuali. Ogni drenaggio sociale è stato interrotto, eventi, manifestazioni, locali, chiese, stazioni, aeroporti, musei.

Onde tenere la coscienza collettiva sedata, soprattutto lo sviluppo culturale, lo scambio, le rappresentazioni teatrali, i cinema, dove comunque si sarebbe potuto organizzare le distanze tramite l’assegnazione di posti precisi, è stato frenato oltre ogni apparente ragionevolezza. Sedare, intorpidire, rallentare i riflessi. Forse più per reggere, per tollerare più a lungo, che per instaurare regimi totalitari. D’altronde, quale totalitarismo potrebbe battere un assedio dall’interno dell’individuo stesso, una paura autoimmune che da sola inceppi, blocchi la fluidità del pensiero, del corpo, del movimento, della possibilità di azione, di iniziativa, una sola idea gangliare che irradi stop a ogni singolo sistema, stop ad ogni modello operativo interno montato sulla persona?

È una nuova angolazione, per il concetto di dittatura, una nuova frontiera della limitazione, persecuzione, coercizione: dall’interno. Nessuna libertà personale è stata conservata, nemmeno tra le ipotesi. Sei vivo, puoi stare nella tua casa, meglio se solo. Ringrazia di avere l’acqua corrente e il cibo. Ubbidisci. E sarai temporaneamente salvo.