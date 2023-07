La cosmetica italiana cresce a due cifre preparando eventi e fiere

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Milano Beauty Week tornerà, per il secondo anno consecutivo, nel capoluogo lombardo dal 26 settembre al 2 ottobre 2023 a testimoniare che il settore della cosmetica ha ripreso a pieno ritmo nonostante le criticità seguite alla pandemia e al post-Covid. Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha definito la Milano Beauty Week «l’appuntamento che vuole contribuire ad affermare il comparto della cosmesi come una delle eccellenze del made in Italy: un settore che genera ricchezza e valore per l’intero Paese, crea occupazione, investe costantemente in ricerca e innovazione ed è riconosciuto in tutto il mondo per gli elevati standard della sua offerta».

Nel 2022 il fatturato totale dell’industria cosmetica in Italia ha raggiunto i 13,3 miliardi di euro, in crescita del 12,4% rispetto al 2021; da evidenziare l’incremento rispetto al 2019 (pre-pandemia) con un +10,2%. Positive anche le stime per il 2023 che vedono il fatturato crescere ulteriormente del 7,9%. Le esportazioni rappresentano il 44% del fatturato totale del settore. In particolare, nel 2022 hanno superato i 5,8 miliardi di euro, in crescita di quasi 18,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente; per il 2023 le stime segnalano ancora un andamento positivo (+10%).

Loading...

Questi risultati consentono di inquadrare livelli record per la bilancia commerciale (rapporto export-import), che nel 2022 ha toccato i 3,3 miliardi di euro, con una crescita di 540 milioni rispetto al 2021. Primo mercato di sbocco del beauty made in Italy sono gli Stati Uniti che, con un valore di oltre 730 milioni e in aumento del 38,7%, sono protagonisti del sorpasso storico sulla Francia (+10,7%), complice il cambio euro-dollaro favorevole; segue in terza posizione la Germania (+3,6%). Le prime tre destinazioni concentrano quasi 1,9 miliardi di export cosmetico, pari a quasi un terzo del totale export cosmetico italiano nel mondo. Oltre agli Stati Uniti, anche Spagna (+17,9%), Regno Unito (+14,6%), Paesi Bassi (+17,7%), Polonia (+36,2%), Emirati Arabi Uniti (+60,7%) e Belgio (+24%) presentano una crescita a doppia cifra. A subire una contrazione è invece Hong Kong (-24,3%), che subisce gli effetti generati dalla crisi geopolitica nei confronti della Cina. Le sfide – e le opportunità – per le aziende del settore sono molte e su vari fronti. A settembre si ricomincia, dunque, non solo a Milano. Tra gli appuntamenti internazionali ricordiamo le edizioni di Cosmoprof nei mercati più strategici: Cbe Asean Bangkok dal 14 al 16 settembre, cui seguiranno Asia Hong Kong dal 14 al 17 novembre, India Mumbai dal 7 al 9 dicembre e North America Miami dal 23 al 25 gennaio, che si affianca all’evento, sempre statunitense, che si è tenuto la settimana scorsa a Las Vegas.