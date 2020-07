La cosmetica perde il 30% dei ricavi: adesso si punta su ricerca e innovazione La riconversione produttiva verso gel igienizzanti ha aiutato alcune aziende a mantenere liquidità. Export sorvegliato speciale di Marika Gervasio

La riconversione produttiva verso gel igienizzanti ha aiutato alcune aziende a mantenere liquidità. Export sorvegliato speciale

Dodici miliardi di fatturato in aumento del 2,3% con un export a quasi 5 miliardi (+2,9%) che porta la bilancia commerciale vicino ai 2,9 miliardi, record assoluto per il comparto. Questa è la cosmetica del 2019 con previsioni positive anche per il 2020. Un fermo immagine di Cosmetica Italia, l’associazione di categoria, a febbraio 2020, prima che l’emergenza Covid-19 si abbattesse sull’Italia e sul resto del mondo. Un settore industriale eccellenza del made in Italy che non si è fermato durante la pandemia: in molti casi le aziende hanno riconvertito parte della produzione per fabbricare gel e detergenti igienizzanti, ma adesso sono preoccupate per l’impatto economico di questa situazione per i ritardi nei pagamenti e per gli anullamenti degli ordini con previsioni di calo dei ricavi fra il 30 e il 40% (anche se c’è qualche eccezione in positivo).

«Le disposizioni governative hanno permesso alle aziende del nostro settore di continuare a produrre anche durante le settimane di lockdown - commenta il presidente di Cosmetica Italia Renato Ancorotti -. Questo, tuttavia, non ha risparmiato anche il nostro settore dal dover affrontare numerose difficoltà: dall’approvvigionamento di alcune materie prime come l’alcol alle difficoltà nella logistica, oltre agli evidenti problemi di programmazione degli ordini, liquidità e rapporti con l’estero». Criticità che devono affrontare adesso le aziende. «Non va dimenticato che, guardando all’intera filiera, numerosi punti vendita hanno chiuso durante l’emergenza, volontariamente e non, portando quindi a una fortissima riduzione dei passaggi dei consumatori e di conseguenza degli acquisti» continua Ancorotti.

Tornare alla normalità sarà un processo lento, sostiene il presidente del Polo della cosmesi Matteo Moretti: «Dobbiamo essere consci del fatto che alcune abitudini sono cambiate. Un cambiamento che in realtà era già in atto, ma che questa pandemia ha accelerato. Noi dobbiamo ricominciare da qui».

Certo è difficile fare previsioni, ma l’importante è ripartire, come spiega Renato Semerari, amministratore delegato di Intercos Group, il più grande terzista italiano di cosmesi: «Quello che conta di più è guardare avanti per farsi trovare pronti alla ripresa. E in questo, il network globale dei laboratori e reparti tecnici del gruppo ci consente di continuare a sviluppare i progetti futuri per i nostri clienti».

Non ha chiuso, anzi ha anche assunto nuovo personale, il terzista Pink Frogs, come racconta il suo ceo Matteo Locatelli: «Avevamo un importante portafoglio ordini che siamo riusciti a evadere oltre a tutte quelle nuove richieste che si sono sommate, richiedendoci di aumentare le ore di lavoro e le assunzioni visto che la produzione di gel igienizzanti si è sommata alla normale produzione». Sei le new entry, «per supportare sia la crescita pre-Covid che quella successiva. Prevediamo di chiudere con una crescita tra il 20 e il 30% rispetto al 2019».