La cosmetica riparte digitale e sostenibile

Sostenibilità, internazionalizzazione e digitalizzazione: sono le tre parole che segnano la ripartenza della cosmetica made in Italy, dopo le difficoltà causate dalla pandemia. Per quest’anno si prevede un fatturato in crescita del 10,4% per un valore di 11,7 miliardi trainato dalla domanda estera che sale del 14% a 4,7 miliardi e dal mercato interno che si attesta a 10,6 miliardi (+8,5%). La vera ripresa - sui livelli pre-crisi del 2019 - è attesa per l’anno prossimo.

