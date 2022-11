La cosmetica riparte tra nuove sfide

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dopo la pandemia la cosmetica si trova ad affrontare nuove criticità, dalle tensioni geopolitiche al caro energia alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Eppure il settore si dimostra resiliente e aciclico e continua a crescere. A fine anno si stima che il fatturato italiano supererà i 13 miliardi di euro, in crescita non solo rispetto al 2021 (+10,7%), ma anche nel confronto col periodico pre-pandemico (+8,3% sul 2019) nonostante sulle aziende pesano criticità come la crisi energetica europea che porterà, entro fine anno, un aumento dei costi dell’energia pari al 330%. Nello Speciale Beauty del Sole 24 Ore in edicola mercoledì, 24 pagine dedicate ad approfondimenti sull’export, la sostenibilità, i canali di vendita emergenti come la profumeria e i drugstore e le strategie degli imprenditori. Infine le novità in vetrina, tra profumi, skincare, make up e corpo, in vista del Natale.