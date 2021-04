La cosmetica a Singapore con Iccs e Promos Italia

2' di lettura

La Camera di commercio italiana a Singapore (Iccs – Italian Chamber of Commerce in Singapore) in collaborazione con Promos Italia (agenzia del sistema camerale italiano per l’internazionalizzazione delle imprese) amplia la piattaforma digitale di e-commerce Italian Gallery SG con le aziende italiane operanti nel settore cosmetico e rafforza l’export Italia-Singapore in uno dei comparti più rappresentativi del made in Italy e con maggiore attrattività per i mercati asiatici.

Il progetto è il secondo sviluppato dalla Camera sul settore e-commerce e prevede l’inserimento di 14 realtà italiane attive nella cosmesi su due marketplace, Lazada e Shopee, che, con oltre 3 milioni di visitatori mensili, sono piattaforme di riferimento del Sud-est asiatico.

Un mercato con interessanti prospettive: uno studio di Bain&Co in collaborazione con Google stima, infatti, che l’Internet economy nell’area Asean raggiungerà un valore di 240 miliardi di dollari entro la fine del 2025 di cui oltre il 40% relativo all’e-commerce. I digital consumer sono passati dai 90 milioni del 2015 a 250 milioni nel 2018 e sono attesi in crescita a 310 milioni nel 2025. Il 90% degli acquisti online avviene oggi tramite smartphone e il consumatore è estremamente selettivo arrivando a consultare fino a 4 piattaforme di e-commerce prima di procedere all’acquisto.

Da un dato Iccs emerge, inoltre, come la c osmetica made in Italy attragga particolarmente il mercato orientale, equamente suddiviso tra uomini e donne, che guarda sempre più ai canoni occidentali per quanto riguarda la cura della pelle, affidandosi ai prodotti di qualità del made in Italy e non solo a quelli asiatici provenienti in particolare da Sud Korea e Giappone, che si rifanno alla tradizione della cosmesi locale.

Questa nuova iniziativa segue il progetto Italian Gallery Sg nel food&beverage, attivo dalla metà del 2020 in risposta ad un anno senza fiere, missioni aziendali ed eventi, che propone circa 100 prodotti tra caffè, vini e conserve, appartenenti a diverse aziende italiane.Tramite questi progetti Iccs mette a disposizione delle aziende italiane un servizio di market intelligence, le proprie conoscenze di business, consulenza normativa e di logistica per consentire alle Pmi italiane di raggiungere il consumatore asiatico anche in remoto. La Camera non vende direttamente i prodotti ma fornisce consulenza sul pricing e le attività di marketing, supporto logistico, crea il contatto con gli importatori locali e facilita la presenza di aziende e prodotti italiani sulle principali piattaforme online locali esistenti.