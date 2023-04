La cosmetica spinge i ricavi record di Odissea (Percassi)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Bellezza e retail trainano la crescita di Odissea che archivia un anno da record. La holding di Antonio Percassi - attiva nei settori di beauty, fashion, sport, retail, food e real estate - ha infatti chiuso il 2022 con ricavi complessivi aggregati di 1,3 miliardi di euro in aumento del 33% rispetto all’anno precedente e un Ebitda salito del 17% a oltre 200 milioni.

Circa la metà dei ricavi è arrivata dal segmento beauty, con Kiko Milano che ha registrato un fatturato di 671 milioni mettendo a segno un incremento del 42% rispetto al 2021 e del 14% in confronto al 2019. La crescita ha interessato tutte le aree geografiche e i segmenti di clientela. Anche a livello di redditività i risultati hanno superato le attese con un Ebitda di 75 milioni, in crescita del 350% rispetto all’anno precedente e del 30% sul 2019 a testimonianza del fatto che la nuova strategia fondata sull’elevazione del brand e un sempre maggiore focus su innovazione e servizio sta generando valore in maniera sostenibile.

Loading...

Bene anche le attività retail - che fanno capo alla subholding Percassi Retail - che comprendono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di marchi come Armani Exchange, Gucci, Saint Laurent, Nike, Jordan, Victoria’s Secret, Bath&Body Works, Lego e Garmin. Il fatturato 2022 è stato di 350 milioni in crescita del 56% sul 2021 e di oltre il doppio rispetto ai livelli prepandemici del 2019. Incrementi anche per la redditività (+60%) che supera i 50 milioni in termini di Ebitda.

Odissea opera a livello globale in 62 Paesi, con oltre 1.200 punti vendita e circa 10mila dipendenti di cui circa la metà all’estero. E proprio l’espansione all’estero ha guidato la sua crescita (+107% rispetto al 2021 e +312% rispetto al 2019 in termini di ricavi netti) unita al rafforzamento del mercato italiano e alla focalizzazione su alcuni brand che hanno evidenziato delle performance superiori a quelle del mercato anche grazie all’incremento del traffico locale che a partire da aprile è aumentato ritornando in alcuni casi ai livelli pre-covid. Il tutto reso ancora più efficace dalla focalizzazione sulla customer journey, sempre più integrata tra on e off line e attenta alle esigenze del consumatore con esperienze di personalizzazione del prodotto che ben si coniugano con i nuovi trend di mercato sempre più mirati a offrire prodotti esclusivi.

Di rilievo, e in linea con gli ultimi anni, anche i risultati raggiunti dal settore sportivo con l’Atalanta, oggetto nel 2022 di un’importante partnership con un gruppo di investitori americani guidati da Stephen Pagliuca, co-owner dei Boston Celtics.