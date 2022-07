La Costa Smeralda compie sessant’anni: un modello iconico di turismo

Destinazione e sostenibilità



In una filosofia improntata alla continuità con l'attività svolta, il Consorzio punta a rafforzare i servizi finalizzati a creare valore per la destinazione, oltre che quelli che mirano a preservare la natura in una «logica di sostenibilità». Ma anche tutela dell'ambiente e potenziamento dei progetti infrastrutturali.

In questo percorso poi anche il potenziamento delle infrastrutture e l'avvio delle opere per l'installazione della fibra ottica Ftth.

«Il ruolo del Consorzio – ha proseguito Persico - oggi è quello di garantire il mantenimento della sua leadership di destinazione turistica iconica e tra le più rappresentative a livello globale, attraverso un percorso di eccellenze e di esclusività che non sono in competizione con altre destinazioni, ma che puntano alle proprie specificità».



Le celebrazioni



Per festeggiare i sessanta anni di attività poi è stato allestito un ricco programma di iniziative in cui si spazia dalla cultura alla gastronomia sino agli altri eventi. Il tutto in un periodo che arriva sino a ottobre. Il 13 agosto nella piazzetta principale di Porto Cervo ci sarà la serata celebrativa dei 60 anni della Costa Smeralda dove si esibirà anche la grande interprete americana Amii Stewart.