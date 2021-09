La Costituzione antepone la solidarietà alle libertà individuali

4' di lettura

Non esiste nella Costituzione una libertà tanto assoluta da non dover fare i conti con l’inderogabile dovere di solidarietà politica, economica e sociale posto dall’art 3. La solidarietà chiede di dare. E mette un dovere non eludibile a carico del cittadino, giustificando che il patto costituzionale resti patto di vita associata. I cittadini non sono monadi che si mettono insieme e si garantiscono una sorta di regolamento di confini tra le rispettive libertà individuali. Essi danno luogo a una vita collettiva associata. Ogni vita si prende carico dell’esistenza delle altre.

Questa è una lettura della Costituzione, me ne rendo conto, certamente opinabile. Ma siccome è una lettura possibile, può essere adottata dal legislatore e può giustificare un orientamento politico.

Rispettare la libertà di cura fino al punto da evitare di mettere mano a una legge che legittimamente potrebbe limitarla, impone altre vie di adempimento ai doveri di solidarietà. E queste non possono che essere limitative della socialità di chi ottiene di esercitare il proprio diritto di non vaccinarsi. Il diritto alla salute di tutti impone una soluzione che tenga conto del vantaggio generale, il quale non è la somma o la maggioranza delle posizioni che sul punto si maturano. Il momento della scelta democratica è stato esaurito quando si è individuato un governante. Il quale decide nella consapevolezza di poter limitare posizioni specifiche per raggiungere il bene collettivo che corrisponde a una valutazione. Alla sua scelta. Che può rivelarsi sbagliata. Ma questa è la democrazia.

Tutte le scelte sono da verificare nel confronto con la Storia. Il governo con il Green pass ha introdotto la tutela generale delle relazioni interpersonali che ritiene fondamentali perché la convivenza sia possibile nelle sue sfaccettature sociali, culturali, economiche e organizzative. Vaccinazione di massa, oppure Green pass posto a condizione dell’esercizio generale della socialità, sono oggi il banco di prova della tenuta costituzionale del Paese.

Le vicende che hanno condotto a questa alternativa sono parte nuove, giacché epidemia e mondializzazione non si erano mai congiunte come sta accadendo, ma soprattutto sono fortemente provocatorie. Perché si può sostenere che il Green pass esteso in forme che ne rendano complicato il rifiuto, sostanzialmente contrasta con il diritto di libertà alla scelta della cura per ciascun cittadino. Ma si può altrettanto credibilmente sostenere che questa libertà deve in parte cedere all’obbligo di tutelare la salute pubblica, anch’esso racchiuso nella Costituzione. Insomma, due tesi da non trattare con leggerezza. Perché dalla maniera con la quali affrontiamo il dilemma dipende la permanenza delle nostre strutture democratiche.