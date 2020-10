La cravatta Talarico in esclusiva per il Padiglione Italia a Dubai Il brand è stato scelto come fornitore ufficiale, come nel semestre italiano di presidenza Ue e al G7 di Taormina nel 2017

Le cravatte Talarico portano lo stile e la manifattura made in Italy anche all'Expo di Dubai 2020. Il marchio - come era già successo durante il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europeo nel 2014 e in occasione del G7 di Taormina nel 2017 - è stato scelto come fornitore ufficiale per la cravatta esclusiva del Padiglione Italia e sarà il regalo ufficiale per tutti i capi di stato in visita.

Le cravatte, in edizione limitata e in due diverse versioni, valorizzano il logo della partecipazione italiana alla prima Esposizione Universale nel mondo arabo con un ricamo in oro su sfondo blu. Sono realizzate in seta jacquard pregiata proveniente dalle seterie comasche, con il claim di Padiglione Italia ''La bellezza unisce le persone''.

L'Expo di Dubai che causa del coronavirus è stato spostato di dodici mesi (dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022) potrebbe essere una grandissima occasione per il made in Italy.Talarico fa sapere di essere orgogliosa di «rappresentare il Made in Italy in un evento che sarà il primo di rilevanza globale dopo la pandemia e che coinciderà con una fase di rilancio dell'economia nazionale anche attraverso l'export».