La cravatta torna protagonista del guardaroba maschile e femminile

A chi volesse sapere se un accessorio maschile è finalmente tornato di moda (e non è più solo un obbligo da boardroom), basta guardare le sfilate femminili. È lì che si muovono le antenne più sensibili di creativi, trend hunter e stylist ed è lì che il piacere, la voglia e la leggerezza nel portare qualcosa prevale sulla necessità e crea una tendenza. Ma attenzione, la proposta - da Louis Vuitton a Dior nella prefall 2022 fino al look di Zendaya al party degli Oscar - non è un diktat, ma il risultato di un'abilissima capacità di captare il sentimento delle nuove generazioni riguardo al dato accessorio. Lo si vede in passerella perché è nello Zeitgeist, ma dalla passerella arriva più velocemente al consumatore.

In Spatriati di Mario Desiati, vincitore del Premio Strega, Claudia - protagonista con l'amico Francesco di questa storia di formazione e di straniazione - al liceo porta la cravatta, simbolo di un anticonformismo congenito che si dipanerà nel corso delle pagine. Quello che su un uomo è sinonimo di convenzione, sulla donna diventa quasi provocazione. Oggi, in un sistema molto meno prono ai generi, la cravatta non è più né l'una né l'altra cosa: è semplicemente una possibilità. Non è raro vedere feste di ventenni che comprendono nel parterre ragazzi in T-shirt e bermuda e altri con camicia e cravatta, portati con la stessa nonchalance. Ma una volta che la cravatta rientra dall'arco di trionfo delle sfilate, le maison non si lasciano sfuggire l'occasione per sperimentare e dare un'interpretazione nuova a un classico.

A sinistra, TRICOT Morbida e destrutturata, la cravatta in maglia di seta, lavorata a punto grana di riso, esprime al meglio il lato informale di questo accessorio, TOM FORD (167 €, su Mr Porter). A destra, SENZA STAGIONE In seta jacquard leggerissima, lavorata a telaio, con il classico disegno geometrico bicolore bianco e blu (210 €), camicia in popeline. Tutto CHARVET.

Da Hermès, per la prima volta, la cravatta 7 centimetri è in seta tufté, ovvero lavorata col metodo tuffetage (punto tappeto) e dotata di rilievi 3D. Per Salvatore Ferragamo la ricerca meticolosa del colore si muove di pari passo con la scelta di motivi originali che mescolano pattern grafici con elementi del mondo naturale come piante e animali. Se il contesto generale è mutato, e dunque la tendenza pare al momento più rilevante dell'etichetta, rimane una certezza: la cravatta completa l'abito con la precisione di un punto fermo in fondo a un discorso. Designer e maison come Tom Ford e Canali, che hanno ridato slancio all'abito da uomo nella sua accezione più sartoriale, non hanno mai rinunciato a questo segno di interpunzione, ma ne aggiornano di continuo la sostanza: le versioni più recenti sono in maglia di seta, per una sensazione confortevole.