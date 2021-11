La creatività è un elemento chiave per il successo, ma richiede allenamento

Chi, come i miei colleghi ed io, da anni parla nelle aziende di complessità, può testimoniare che allenarsi alla creatività si può e serve anche per allenarsi alla complessità stessa, cercando la cosiddetta ridondanza cognitiva, cioè l’abitudine a elaborare alternative di mondo: più sono e più sono ampie e maggiori le possibilità che ho di realizzare realtà il più possibile vicine a quella che mi interessa. E le nostre alternative di mondo dipendono da quanta varietà sappiamo frequentare, stimolare, scovare, ricercare, accogliere.

Picasso diceva “io non cerco, trovo”. Che possiamo leggere come “non ho bisogno di cercare, perché trovo” (il famoso talento); oppure che per trovare è meglio mettersi in una condizione di apertura tale per cui trovi in continuazione, anche quando non cerchi espressamente. Lasciarsi andare quindi, spostarsi da un luogo ad un altro letteralmente e metaforicamente, e andare fuori dai normali solchi cognitivi. E lasciarsi andare anche nel trovare talvolta tempo per non fare nulla di (apparentemente) produttivo, confidando negli studi neuroscientifici che sostengono che anche ozio e noia sono importanti per ampliare le nostre facoltà mentali e immaginative.

Di consigli pratici ne troviamo ormai a volontà, a partire dal cambiare strada al mattino ogni tanto andando in ufficio. Io preferisco chiudere concentrandomi sul concetto di “volere”, cioè la nostra capacità di trasformare un desiderio o una necessità in azione. Perché in fondo (ammettiamolo) nessuno di noi cambia mai strada al mattino se non trova coda, quindi tocca decidersi: qualunque cosa scegliate per ampliare la vostra creatività, fatela. Insomma, non solo la creatività al potere, ma al volere: da domani sarò creativo, solo se lo voglio.

* Partner di Newton Spa