La creatività non è una questione di formato: dai murales ai quadranti

Il Defy 21 Felipe Pantone ha cassa in ceramica nera e movimento automatico El Primero 9004. Lancette, contatori e indici sono personalizzati dall'artista. 100 esemplari. Prezzo: 18.600 euro.

In che modo i giovani si approcciano all'arte in quest'epoca di rivoluzione digitale? Sono più aperti rispetto alle generazioni passate. Io, che ho un'età che anagraficamente mi porta a tenere un piede nel mondo analogico, molte volte penso ai formati tradizionali. Ma l'arte è molto più grande e l'era digitale permette di aprire molte più porte del passato.

Come sei entrato in contatto con Zenith? Conoscevo la maison, ma non ero molto aggiornato sulle loro novità. Lo sono diventato nel 2018 grazie alla loro collaborazione con Swizz Beatz (un premiato rapper, dj e producer americano, nda.) che mi telefonò per raccontarmi di quell'incontro. In seguito, senza che Zenith sapesse della mia conversazione con Swizz, mi contattarono per offrirmi la possibilità di creare un mio orologio: un sogno che si avverava.

Perché? Cosa rappresenta per un artista come te l'orologio? L'orologeria racconta i progressi tecnologici dell'uomo che, fin da quando ha iniziato a misurare il tempo, ha lavorato per rendere perfette queste macchine e portarle al livello, altissimo, in cui sono oggi. Anche solo per questo, gli orologi sono affascinanti. Anche per il design: sono oggetti che vivono nella cultura visiva di tutti e attraverso i quali si possono esprimere molte cose.