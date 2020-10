L'allarme contagi tiene sotto scacco i listini. Per il nuovo BTp benchmark 30 anni ordini a oltre 70 miliardi Gli indici del Vecchio Continente sui minimi da un mese, per la quarta seduta consecutiva in rosso. Banche sotto pressione a Piazza Affari di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Borse europee ancora in rosso,per la quarta seduta negativa, con i timori per l'impennata di contagi in Europa che pesano sui listini. Gli investitori temono che i lockdown o semi-lockdown introdotti in diverse aree geografiche possano pesare sulla ripresa. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha ammonito che l'outlook del Vecchio Continente «è eccezionalmente incerto», a causa del ritorno delle infezioni, oltre che per il rischio di una Brexit senza accordo. Oltreoceano la situazione è resa ancora più incerta dalle elezioni presidenziali, che si terranno a inizio novembre. Nel frattempo non è ancora stato raggiunto un accordo per varare un nuovo piano di sostegno all’economia Usa e dalla stagione delle trimestrali emergono indicazioni a luci e ombre.

BTp, ordini per nuovo benchmark a 30 anni oltre 70 miliardi

Gli ordini per il nuovo BTp benchmark a 30 anni scadenza 01/09/2015 che il Tesoro sta collocando sul mercato in concambio con altri BTp e CcTeu attraverso un sindacato di banche hanno superato i 70 miliardi di euro. Lo riferiscono a Radiocor fonti finanziarie secondo cui la guidance di prezzo per il titolo si attesta al momento a 7 punti sul precedente BTp benchmark a 30 anni (scadenza settembre 2050).

In Europa sotto pressione oil, banche e auto

Le vendite in Europa sono generalizzate, ma i settori più colpiti dalla seconda ondata del Covid sono i petroliferi, i finanziari e le auto. "Gli indici azionari europei sono sovraesposti proprio a questi settori - spiega Luigi Nardella di Ceresio Investors - e per motivi diversi erano in difficoltà strutturale anche prima della pandemia, mentre sono pochi i titoli di società tecnologiche e di internet". Molto diversa la composizione dell’S&P 500 e anche dell’Msci Emerging Markets, "sempre più dominato dai giganti cinesi di internet e dai produttori di semiconduttori asiatici". Per Nardella, è "difficile che ci possa essere un’inversione di tendenza fintanto l’epidemia non sarà risolta; l’approvazione di un vaccino prima della fine dell’anno potrebbe essere un catalista positivo. Una rotazione di mercato nei settori più ciclici sopra citati è però destinata ad essere transitoria, la pandemia ha accelerato trend che erano già in essere (e-commerce, cloud coputing, pagamenti digiatali, intrattenimento online) e che sono destinati a continuare e cambiare le dinamiche competitive di sempre più numerosi settori tradizionali".

Delude la fiducia dei consumatori in Germania

L'indice di fiducia dei consumatori tedeschi Gfk ha registrato un sensibile calo a novembre attestandosi a -3,1 dal -1,7 registrato nel precedente mese di ottobre. Il calo è leggermente peggiore delle attese degli analisti e d è legato alla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo duramente la Germania, così come gli altri Paesi europei. La cancelliera tedesca Angela Merkel, in un messaggio alla nazione, ha invitato a limitare gli spostamenti e a stare a casa il più possibile.

Vendite generalizzate, a Milano soffrono le banche

A Piazza Affari le vendite che colpiscono tutto il mercato. Segno meno anche per Atlantia, mentre va avanti la trattativa tra società, Cdp e fondi per la cessione dell’88% di Aspi. Non si arrestano le vendite su Bper, che dopo il forte calo di mercoledì 21 ottobre, anche oggi perde oltre il 3%. Venerdì 23 ottobre si chiuderà l'aumento di capitale da 802 milioni di euro. Sono in evidenza le Campari e le Nexi.