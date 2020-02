La crescita di Napoli passa per lo scalo di Salerno Aggiudicata in questi giorni la gara da 39 milioni per la pista del nuovo hub di Vera Viola

Parte il progetto (in foto il rendering) di allestimento dello scalo localizzato a Pontecagnano, in provincia di Salerno, e affidato alla Gesac, la società di gestione dei servizi aeroportuali campani

Il raddoppio di Capodichino è iniziato: in questi giorni viene aggiudicata la prima gara da 39 milioni per l’allungamento della pista dell’aeroporto di Salerno. Sono in corso le procedure, a giorni sono previste la firma del contratto e l’assegnazione definitiva. Parte così il progetto, atteso da tempo, di allestimento dello scalo localizzato a Pontecagnano, in provincia di Salerno, e affidato in gestione alla Gesac.

Proprio in vista dell’attuazione di questo importante progetto per il quale sono previsti investimenti per 250 milioni, a ottobre scorso è stata realizzata la fusione tra Gesac (Capodichino) e Ads (Salerno). L’incorporazione ha dato vita a una società il cui azionista di maggioranza è 2i (il secondo fondo di F2i), che arriva così all’83,125%. Gli altri soci, adesso diluiti e riuniti all’interno della stessa compagine, sono la città Metropolitana di Napoli, con l’11,875% e il Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano, con il 5 per cento.

«Lo scalo di Napoli è cresciuto molto negli ultimi anni e nel 2019 ha quasi raggiunto quota 11 milioni di passeggeri – dice Roberto Barbieri, ad di Gesac –. Prevediamo che nei prossimi anni in Campania possa svilupparsi una ulteriore crescita nell’ordine dei 6 milioni di passeggeri. Non potendo ampliare ulteriormente Capodichino che è un city airport, abbiamo deciso di puntare su Salerno».

Barbieri è il manager che, in veste di assessore al Bilancio del Comune di Napoli (quando era sindaco Antonio Bassolino), nel 1997 promosse e realizzò la privatizzazione dello scalo di Capodichino: gli enti pubblici azionisti cedettero alla Baa, gruppo inglese leader nel mondo nella gestione aeroportuale, il 35% delle azioni in possesso di ciascuno di essi Da allora per lo scalo napoletano è iniziato un percorso continuo di sviluppo e riqualificazione. Con l’ampliamento a Salerno, peraltro da qualche anno voluto anche dalla giunta della Regione Campania guidata da Vincenzo De Luca, parte una nuova grande sfida. «Sarà come avere due piste – precisa Barbieri – per raggiungere entro il 2043 l’obiettivo di 17 o 18milioni di passeggeri movimentati in totale».

L’aeroporto di Salerno, oggi attivo solo per i voli privati, nel prossimo futuro avrà una vocazione mista di business e turismo, per la vicinanza al porto, ad altre regioni come la Basilicata, a poli industriali e soprattutto alla costiera amalfitana. Ma prima verrà interamente ricostruito: oltre all’allungamento della pista , arà realizzata la nuova aerostazione, ispirata ai criteri di sostenibilità, con uno stile architettonico che ricorderà il Duomo di Amalfi.