La crescita professionale post pandemia passa dall’intelligenza artificiale

Per la stragrande maggioranza dei lavoratori è giunto il momento di rivolgersi a un robot software o a una chatbot, invece che a una persona, per il proprio sviluppo professionale. È un assunto che non lascia troppo spazio ai fraintendimenti quello che emerge dall’ultima edizione dello studio “AI @ Work”, condotto su scala globale da Oracle in collaborazione con Workplace Intelligence su un campione di oltre 14mila dipendenti a tempo pieno fra responsabili delle risorse umane, impiegati, manager e C-level. La ricerca ha messo sotto osservazione la ripartenza professionale di queste figure analizzando gli impatti dell’emergenza Covid-19 e la possibile adozione dell’intelligenza artificiale negli ambienti di lavoro.

C’è, in linea generale, un disagio diffuso fra i lavoratori che si specchia in problematiche di ordine finanziario, emotivo e legate al benessere fisico e mentale delle persone. Quasi un intervistato su due, il 43% per la precisione, afferma per esempio di aver perso controllo sul proprio futuro, il 41% sulla propria carriera e il 59% sulle proprie relazioni. Ed è proprio per superare questo disagio e le difficoltà dell’ultimo anno che la maggior parte dei professionisti desidera cambiare il proprio percorso lavorativo, puntando su priorità quali il work life balance e la flessibilità.

Ciò che emerge dallo studio è una tendenza sempre più chiara in questi ultimi dodici mesi segnati dall’emergenza sanitaria, ovvero sia il gap (spesso anche significativo) esistente tra i desideri degli addetti aziendali e ciò che le organizzazioni di cui fanno parte offrono loro. Due indicatori esemplificano concretamente il concetto: l’83% dei professionisti oggetto di indagine si dichiara pronto a un cambiamento ma l’85% di questi non si sente adeguatamente supportato dal proprio datore di lavoro in attività critiche come l’acquisizione di competenze necessarie a intraprendere nuovi ruoli.

E quando si tratta di capire come meglio affrontare il futuri per quanto riguarda le scelte di carriera, l’83% del campione è dell'idea che le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (AI) possano essere di maggior aiuto rispetto a un essere umano, perché in grado di fornire raccomandazioni non influenzate da bias/pregiudizi (lo dice il 37% degli intervistati), di dare risposte più velocemente (il 33%) e di aiutare a trovare nuove posizioni in linea con le competenze possedute (il 32%). Non passa certo inosservato, inoltre, come il 55% dei lavoratori affermi che resterebbe più probabilmente fedele a un’azienda che ricorra all’uso dell’intelligenza artificiale per supportare la crescita professionale dei propri addetti.

Guardando al 2022, la crescita professionale è per l’appunto la componente più importante: in un caso su due, pur di avere nuove opportunità di carriera, i lavoratori si dichiarano disponibili a rinunciare a benefit come ferie e bonus economici mentre in due casi su cinque a sacrificare parte del salario. In ogni caso, circa un terzo chiede alla propria organizzazione più possibilità di formazione e concrete opportunità di coprire nuovi ruoli.