La crescita di Spinup: il marketing digitale raddoppia il fatturato La società del napoletano Antonio Romano è cresciuta del 100% tra 2019 e 2020 di Vera Viola

La società del napoletano Antonio Romano è cresciuta del 100% tra 2019 e 2020

2' di lettura

Spinup, tra le prime media tech company italiane, cresce a ritmo sostenuto, cavalcando l’onda della digitalizzazione che sta interessando le aziende italiane (pur tra qualche difficoltà di cultura tecnologica e di carenze infrastrutturali). I ricavi totali dei primi dieci mesi dell’anno raddoppiano e raggiungono i 3 milioni (rispetto all’1,5 del 2019), con un incremento del 100%. Per fine anno è previsto il traguardo dei 3,2 milioni di fatturato.

La startup napoletana cura campagne di marketing esclusivamente digitali e, per lo più interattive, per grandi e medie imprese. Tra i clienti più noti e di recente acquisizione Tiscali, Tim, in generale le società di telefonia, poi c’è Sorgenia, Banca Sistema e altri gruppi.

Loading...

Chi si rivolge alla startup, di solito, vuole una campagna a performance, il cui prezzo varia a seconda del risultato prodotto in termini di click e di individuazione di clienti realmente interessati (lead). Per Tiscali, in particolare, Spinup ha appena lanciato un tool innovativo che cambia l’approccio al marketing conversazionale: “Videoads” è il nuovo tool proprietario che porta l’interazione da chat a video, rendendola più reale e diretta e garantendo quindi alle aziende una migliore performance. In questo caso l’interazione principale avviene grazie a un “presentatore” in carne ed ossa, in grado di mantenere un contatto visivo e un’interazione vocale con l’utente.

Spinup è stata fondata nel 2017 da Antonio Romano, napoletano, musicista, laureato in Economia, specializzatosi prima in Italia alla Bocconi e poi in Brasile. Avvia la sua attività a Milano, poi torna a Napoli. Oggi è il ceo della società. Nel corso degli anni, Spinup consolida la propria esperienza nel performance marketing e, nell’estate 2020, finalizza l’acquisizione di Rewave, società tecnologica “business first” fondata da Emiliano Negri, ora coo di Spinup. La fusione è un’operazione strategica che si inserisce nel programma di ampliamento delle attività di Spinup.

«Una grande soddisfazione – sottolinea Romano – che una società del Sud ne acquisisce una settentrionale. Nel Mezzogiorno è in corso un processo di grande trasformazione positiva».