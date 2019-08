La crisi agostana affonda la fiducia di consumatori e imprese

Nel comparto dei servizi si segnala il deterioramento di tutte le variabili che compongono l'indice di fiducia. Nel commercio al dettaglio il recupero dei giudizi sulle vendite e sulle scorte si unisce ad un deciso calo delle attese sulle vendite future. Si evidenzia che tali dinamiche sono diffuse solo alla grande distribuzione, dove l'indice di fiducia registra un aumento, mentre decisamente peggiore risulta il quadro relativo alla distribuzione tradizionale.



Nel proprio commento ai dati, Istat rilevca come ad agosto il clima di opinione segni una flessione che segue il forte incremento rilevato a luglio. I livelli degli indici di fiducia destagionalizzati tornano in linea con quelli medi rilevati da inizio anno sia per le imprese sia per i consumatori. Per quanto riguarda le imprese, si conferma un quadro di elevata incertezza; in particolare, i livelli di fiducia nella manifattura e nei servizi di mercato sono i più bassi da inizio anno. Con riferimento ai consumatori - conclude l’Istat - l'indice di fiducia torna a diminuire, mantenendosi leggermente al di sopra del livello registrato a maggio 2019.

Per avere un’idea dell’impatto completo della nuova situazione politica occorrerà adf ogni modo attendere altre rilevazioni: anche quelle di settembre, che verranno avviate tra pochi giorni, potrebbero effettuarsi alemno in parte in presenza di un quadro politico ancora in evoluzione.