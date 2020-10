La crisi tra Azerbaijan e Armenia mette a rischio anche gli interessi strategici dell’Italia Questo conflitto mai sopito, da 30 anni, rischia di accusare un'escalation in un'area del mondo ricca di giacimenti di gas e petrolio di Roberto Bongiorni

Soldati azeri con un carro armato nella zona degli scontri con le forze armene - Reuters



Donald Trump si era illuso. Pensava di aver avuto successo là dove proprio i russi avevano fallito due settimane fa. Un buon punto messo a segno negli ultimi giorni di una campagna elettorale tutta in salita. Ma il cessate il fuoco umanitario, siglato domenica, tra Azerbaijan e Armenia, mediato proprio dagli Stati Uniti e annunciato da Trump con il solito tweet entusiasta, è fallito ancor prima di iniziare. Non sono passati pochi minuti dalla sua entrata in vigore, che le armi hanno ripreso a parlare. È la terza tregua in meno di un mese che cercava di porre fine agli scontri in Nagorno Karabakh.

Seguendo un copione già visto più volte ciascuno dei belligeranti accusa l'altro di aver violato per primo il cessate il fuoco. Ma come precisa Hikmet Hajiyev, il consigliere del presidente azero, Ilham Aliyev, per gli affari internazionali, c'è ancora tempo per riprendere la fase negoziale. Altrimenti questo conflitto mai sopito, che si trascina ormai da 30 anni, rischia di accusare un'escalation in un'area del mondo peraltro strategica, ricca di giacimenti di gas e petrolio.

Mr Hajiyev, ancora una volta la tregua è saltata. Dalla guerra del 1992-1994 il percorso dei negoziati non ha portato risultati. Quasi che le potenze straniere coinvolte nella mediazione mirassero ad uno status quo. Nel mentre l'Europa non ha certo brillato per spirito di iniziativa.



Noi apprezziamo l'Unione Europea, che riconosce e sostiene l'integrità territoriale dell'Azerbaijan. Ma il supporto non deve fermarsi alla parole. In alcune crisi e conflitti protratti che hanno coinvolto ex territori dell'Unione Sovietica la posizione europea è stata molto più forte. L'Europa è una potenza politica ed economica. Dovrebbe fare pressione sull'Armenia, che altrimenti si sente impunita e consapevole di non rischiare nulla. Sono ormai quasi 30 anni che è in corso un percorso negoziale che tuttavia non ha raggiunto alcun risultato pratico. Ma più che dall'Europa, che non ha un mandato diretto per la risoluzione del conflitto, siamo delusi dall'approccio portato avanti dal gruppo di Minsk (la cui copresidenza è costituita da Usa, Francia e Russia). Ci sentiamo frustrati per la sua mancanza di iniziativa. Il processo negoziale non è tangibile.

Ma qual è la strategia percorsa oggi dall'Azerbaijan: continuare il conflitto o riprendere i negoziati?