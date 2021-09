La crisi della benzina costringe Londra alla retromarcia sui visti

La retromarcia di Johnson



Posto di fronte all’innegabile evidenza del problema, Johnson ha fatto retromarcia. Il premier ha dovuto convincere falchi anti-Ue come il ministro dell’Interno Priti Patel che l’unica soluzione a breve era far tornare i camionisti europei. I dettagli del nuovo sistema saranno annunciati oggi, ma Downing Street ha precisato che si tratta di una misura temporanea e che gli ingressi saranno rigidamente limitati sia nei numeri che nel tempo.

Per mitigare l’imbarazzo del repentino cambiamento di strategia, il Governo insisterà anche su un’altra serie di misure che aveva già annunciato ma che finora non hanno dato il risultato sperato, come più esami di abilitazione, percorso accelerato per la patente di camionista e più ore consentite alla guida.

Non ci sono soluzioni immediate, secondo Logistics UK, perché ci vogliono circa nove mesi di addestramento per un camionista. Un altro e più fondamentale problema è che non ci sono abbastanza cittadini britannici disposti a fare l’autista di Tir.

Il Governo lo sa, perché c’è stato un precedente. Gli agricoltori britannici avevano avvertito che senza lavoratori europei i loro asparagi, le loro fragole e altre coltivazioni pregiate sarebbero letteralmente marcite nei campi perché non c’era nessuno a raccoglierle.

L’insuccesso di “Pick for Britain”



Le autorità hanno lanciato la campagna “Pick for Britain” per convincere cittadini britannici doc ad andare nei campi a “raccogliere per la patria”. Hanno risposto all’appello in meno di 8mila, un decimo delle truppe necessarie. La campagna è stata tacitamente sospesa, e il Governo è stato costretto a autorizzare la concessione di 30mila visti stagionali – il triplo dell’anno precedente - per importare manodopera dalla Ue.