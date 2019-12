La crisi del Boeing Max rilancia Airbus

4' di lettura

Quando tornerà a volare il Boeing Max? È questa la domanda che molti si fanno quando si ragiona sulle prospettive dell’industria aeronautica e dell’aviazione commerciale.

Nessuno può dire con certezza quando le autorità internazionali della sicurezza autorizzeranno l’ultimo aereo progettato da Boeing, il bireattore 737 Max, a riprendere il servizio di trasporto passeggeri. In seguito ai due incidenti con Lion Air (29 ottobre 2018) e Ethiopian (10 marzo scorso) che hanno causato 346 morti, i 385 aerei di questo tipo già consegnati a 50 compagnie sono bloccati a terra, da metà marzo. Sospese anche le consegne dei nuovi aerei.

Secondo Boeing, il Max potrebbe tornare in servizio entro fine gennaio 2020. Ma la Faa americana frena. Il 26 novembre ha fatto questa dichiarazione: «La Faa non ha completato la revisione dei cambiamenti del progetto dell’aereo 737 Max e dell’addestramento dei piloti associato. L’agenzia non approverà il ritorno in servizio dell’aereo finché non avrà completato numerose fasi di prove rigorose».

Dovranno pronunciarsi anche le autorità di tutti gli altri Paesi o continenti per le zone di loro competenza, in particolare l’Easa in Europa e l’autorità cinese.

Le maggiori compagnie americane hanno escluso dalla programmazione dei voli il Max fino al 4 marzo 2020 (United e American Airlines) e al 6 marzo (Southwest). La low cost irlandese Ryanair, che non ha potuto ricevere le prime consegne del nuovo jet previste quest’anno, ha tagliato le stime di crescita del traffico per l’estate 2020 dando la colpa alle mancate consegne del velivolo. Ryanair ha detto che potrà ricevere solo 10 Max per la prossima estate, metà di quanti programmati. Ryanair sostiene che per questo dovrà chiudere due basi, Norimberga e Stoccolma Skavsta e ridurre i voli in altre basi. L’impatto sull’aviazione civile e sull’industria del doppio incidente mortale è notevole, perché il Max ha avuto un grande successo commerciale e rappresenta più della metà del portafoglio ordini del costruttore americano.