La crisi da coronavirus rilancia la corsa al litigation funding in Italia

L’avvio di una due diligence da parte di un fondo, infatti, non sempre si traduce in investimento. Anzi. Lo sa bene anche lo studio legale LCA che da un anno sta lavorando a un accordo per finanziare l’esecuzione di una sentenza italiana all’estero. «Speriamo di chiudere a breve - conferma Luciano Castelli, partner di LCA studio legale - ma queste operazioni richiedono anni per concludersi. In parallelo siamo al lavoro per finanziare anche una causa davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e per far entrare un fondo in una proposta di concordato che prevede una domanda risarcitoria importante».

A causa della crisi economica in corso ci saranno sicuramente meno soldi in futuro per affrontare una controversia e il litigation funding può diventare molto utile in questa fase. «Ma i ritardi della giustizia, ulteriormente penalizzati dalla chiusura e dalle incertezze imposte dal coronavirus, sono un freno per lo sviluppo di certe operazioni in Italia», afferma Gian Paolo Coppola, partner di LCA studio legale. Le tempistiche sono, infatti, un fattore cruciale.

Covid come opportunità

In pratica, in Italia i contenziosi finanziati da soggetti terzi ancora si contano con il contagocce. «Il Covid rappresenta un’opportunità. Ma le operazioni “finanziabili”, con claim importanti, sono poche e non sempre è facile superare le resistenze dei clienti in relazione alle onerose fee richieste dai fondi», conclude Castelli.

All’orizzonte, poi, ci sono le class action, contesto ideale per il litigation funding. La nuova disciplina italiana doveva entrare in vigore il 19 aprile 2020, ma la sua applicazione è stata rinviata a novembre. Nel frattempo già si rincorrono i rumors di vittime della pandemia intenzionate a chiedere risarcimenti. Il Codacons sta raccogliendo le dichiarazioni di interesse di italiani che hanno subito danni dal Covid-19 nell’intento di unirsi a una causa avviata da uno studio legale Usa contro la Cina. OneEurope onlus ha lanciato la campagna di adesioni per promuovere una class action italiana contro chi potrebbe avere causato l’epidemia.

«Non ci sono ancora informazioni sufficienti. Però, per consentire ai fondi di investimento di valutare le probabilità di successo di queste azioni legate all’emergenza sanitaria e finanziarle ci vorranno probabilmente ancora diversi mesi», commenta Coppola.