La crisi dell’hedge Archegos scuote i titoli media, internet e bancari

La crisi di un grande hedge fund americano ha scosso il mercato, scatenando svendite per almeno 30 miliardi di dollari su alcuni influenti titoli nel suo portafoglio. Sotto pressione in particolare società di mass media e Internet quali ViacomCbs e Discovery, che in passato si erano impennate e hanno in poco tempo perso oltre un quarto del loro valore, e marchi tech cinesi da Baidu a Tencent. La crisi minaccia inoltre di provocare perdite miliardari tra le banche internazionali esposte, quali Credit Suisse e Nomura.

Il fondo al centro del terremoto è stato identificato dalle indiscrezioni come Archegos, un grande family office privato con sede nel cuore di New York e fondato da Bill Hwang, ex gestore di Tiger Asia e allievo del pioniere degli hedge Julian Robertson con il suo Tiger Management. Stando a quanto emerso Archegos, la cui trasparenza è molto limitata, aveva investimenti per decine di miliardi di dollari.

La tempesta perfetta

Ecco la dinamica del terremoto: banche che gli offrono servizi di brokeraggio quali Credit Suisse, davanti a perdite del fondo su sue scommesse, hanno fatto scattare la scorsa settimana sul suo account le cosiddette margin calls, le «spie rosse» accese da un broker nei confronti di un cliente quando la sua posizione finanziaria si sta deteriorando a causa di ingenti perdite sui propri investimenti. Quando il fondo non è riuscito a venire incontro a queste richieste, ha provocato una forzata liquidazione degli asset.

Le banche concedono ai fondi di comprare indebitandosi per accrescere la potenza di fuoco dei fondi, ma le margin calls richiedono di depositare ulteriori garanzie o risorse (collateral) quando necessario davanti a declini del valore degli investimenti.

Banche sotto scacco

Credit Suisse ha indicato che potrebbe risentire nel primo trimestre di un significativo impatto materiale dalla crisi. Nomura ha previsto perdite per due miliardi di dollari. Le due banche non hanno ufficialmente identificato il cliente statunitense finito in default sulle margin calls, il cui nome è tuttavia filtrato sulla stampa americana e internazionale.