La crisi energetica riporta l’industria cinese ai livelli della pandemìa

La crisi energetica cinese pesa sull’attività manifatturiera, che scende al livello più basso dallo scoppio dell’epidemia di coronavirus. L’indice ufficiale dei responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero (PMI) che sonda il sentiment dell’industria - è sceso a 49,6 a settembre, dal 50,1 di agosto. Il PMI ufficiale non manifatturiero cinese - che misura il servizi e costruzioni - è salito invece a 53,2, con i servizi che bilanciano il calo del settore immobiliare.

Penalizzate le realtà ad alto consumo di energia

L’attività nel settore manifatturiero cinese si è contratta a settembre a causa della sfiducia delle industrie ad alto consumo di energia, ma il settore dei servizi si è ripreso con forza dai disagi creati dall’epidemia di nuovi casi di coronavirus.

L’indice ufficiale dei responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero (PMI) - un sondaggio sul sentiment tra le aziende cinesi - è sceso a 49,6 a settembre da 50,1 ad agosto, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica cinese.

Gli analisti di Bloomberg avevano già previsto un calo sotto 50, dato che l’indice è sceso al livello più basso dall’inizio della pandemia di coronavirus registrato nel febbraio 2020. Una lettura superiore a 50 indica una crescita dell’attività del settore, mentre una lettura inferiore rappresenta una contrazione. Più basso è il valore inferiore a 50, più veloce è il ritmo di contrazione. A settembre, a causa dei problemi che hanno colpito le industrie ad alto consumo di energia, il PMI manifatturiero è sceso ben al di sotto della soglia.

In calo l’indice delle costruzioni

Ma il PMI ufficiale non manifatturiero – che misura il sentiment nei settori dei servizi e delle costruzioni – è salito a 53,2 in settembre, da 47,5 in agosto. L’aumento è stato trainato da una crescita dell’indice dei servizi da 45,2 a 52,4. L’indice delle costruzioni, invece, è sceso a 57,5 a settembre da 60,5.