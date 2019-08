La crisi di governo complica la partita con l’Europa: occhi puntati su nomine e manovra

GUARDA IL VIDEO / Non basta dire «al voto»: ecco il timing della crisi

Alla partita politica si intreccia quella economica. Il 27 settembre è attesa la Nota di aggiornamento al Def con la revisione delle previsioni sullo stato di salute dell’economia. Si tratta di un passaggio decisivo per convincere Bruxelles sulle correzioni da 7,6 miliardi varate lo scorso luglio per evitare in extremis una procedura di infrazione sul deficit eccessivo.

La data chiave è però quella del 15 ottobre, quando in nome delle regole del «Six Pack» e del «Two pack» sulla sorveglianza macroeconomica europea, tutti i Paesi devono presentare le bozze di manovra 2020 per l’esame di Bruxelles. Il rischio è che un testo entro quel termine non sia ancora pronto. «La Commissione Ue – spiega Benedicta Marzinotto, docente di politica economica all’Università di Udine - avrà davanti a sé due strade: concedere una proroga del termine o adottare un atteggiamento più flessibile, anche nel rispetto degli equilibri istituzionali interni. A mio avviso Bruxelles imboccherà la seconda. Del resto anche negli anni scorsi l’esecutivo Ue non aveva interpretato la scadenza in modo rigido con nessun Paese: l’Italia, ad esempio, aveva presentato una prima bozza della manovra 2019 il 16 ottobre, mentre il documento definitivo è stato inviato il mese successivo, il 13 novembre, dopo una serie di contatti».

Secondo Marzinotto, alle prime battute Bruxelles potrebbe accontentarsi della nota di aggiornamento al Def, attendendo da Roma dettagli successivi del quadro di finanza pubblica. Lo stesso copione – dice Marzinotto - potrebbe ripetersi anche in occasione della “pagella” sulle manovre dei Paesi Ue prevista entro il 30 novembre. «Anche in caso di inadempimenti – conclude l’esperta di politica economica europea – a mio avviso per aprire una procedura di infrazione Bruxelles aspetterebbe di vedere insediato un eventuale nuovo Parlamento».

Il rinnovo delle cariche interesserà anche Francoforte. Dal 1° novembre Mario Draghi cederà lo scettro della Bce all’ex numero uno del Fmi Christine Lagarde che, oltre al nuovo «bazooka» per fronteggiare la recessione, potrebbe doversi occupare di un nuovo caso Italia sui mercati.